Éric Drouet ontpopt zich tot leider van de gele hesjes

Misschien dat de Franse politie had gehoopt met de arrestatie van Éric Drouet het verzet van gele hesjes te breken. Het tegendeel is gebeurd.

De arrestatie woensdag van de 33-jarige vrachtwagenchauffeur die in oktober als eerste opriep tot landelijke acties tegen dure diesel, heeft de beweging na een korte kerstdip juist nieuwe energie gegeven. 50.000 gele hesjes gingen zaterdag de straat op. In Parijs en andere steden kwam het tot confrontaties met de ordepolitie. En Drouet, van wie drie maanden terug niemand gehoord had, ontpopt zich steeds meer tot onbetwiste voorman van de beweging die eerder zei geen leiders nodig te hebben.

„Éric, Éric, Éric”, scandeerden omstanders toen hij live op tv nabij Place de la Concorde werd aangehouden. De verdenking: het organiseren van een niet vooraf aangemelde demonstratie. Een paar honderd gele hesjes waren na zijn Facebook-oproep op deze doordeweekse dag naar Parijs gekomen om, volgens Drouet, de tien sinds november omgekomen gele actievoerders met kaarsjes te herdenken. Ze hadden voor de gelegenheid hun hesjes thuisgelaten.

Het was niet de eerste keer dat Drouet werd aangehouden. Begin december had hij op tv opgeroepen om het Élysée „binnen te dringen”. Hoewel sommige politici en analisten daarin niet minder dan een instigatie tot een „putsch” zagen, hield justitie het op „aanzetting tot het plegen van een misdrijf”. Tijdens ‘Akte VI’ van het gele verzet, op 22 december, is Drouet gepakt wegens verboden wapenbezit (hij had een houten knuppel), deelname aan „een groep die geweld en vernielingen” nastreeft en, ook toen, voor het organiseren van een illegale demonstratie.

Weer op vrije voeten liet Drouet er donderdag geen twijfel over bestaan dat hij de laatste arrestatie had uitgelokt. De autoriteiten waren met hun nieuwe harde lijn in de val gelopen.

Voorafgaand aan de herdenking had hij gezegd de „publieke opinie” te willen „schokken”. Toen hij donderdagavond op Facebook de vraag kreeg of de politie hem „opzettelijk gearresteerd had om zich de haat van het volk op de hals te halen”, antwoordde hij in een filmpje dat het andersom was: „Het is meer zo dat wij dit hebben gedaan. We wilden aan de Fransen laten zien dat we niet vrij zijn.” Drouet, die zijn populaire video’s meestal opneemt in sportkleding in zijn truckcabine, is zich na de vele media-optredens bewust van het effect van zijn rol als slachtoffer van de in zijn ogen repressieve Franse staat. „We moeten meer van dit soort acties bedenken”, zei hij.

Hij heeft steun van de links-revolutionaire oppositieleider Jean-Luc Mélenchon.

Die schreef „gefascineerd” te zijn door de man die „hen die op het volk neerkijken verbluft doet staan”. Dat na de revolutie van 1789 een naamgenoot, Jean-Baptiste Drouet, een rol speelde bij de arrestatie van Lodewijk XVI, komt daarbij goed uit. „Hij draagt de naam van een figuur van wie Napoleon heeft gezegd ‘zonder u zou de geschiedenis van Frankrijk anders gelopen zijn’”, schreef Mélenchon omineus.

Dat kwam hem op kritiek te staan van Benoît Hamon, ex-presidentskandidaat voor de Parti Socialiste. Drouet zou in 2017 op de rechtspopulistische Le Pen hebben gestemd, zei hij. Zelf ontkent hij dat. Drouet zegt „apolitiek” te zijn. Een coherente ideologische lijn is uit de vele filmpjes vanuit de vrachtwagen niet te distilleren. Hij verandert ook vaak van mening. Nadat hij eerst het vertrek van Frankrijk uit de EU bepleitte, zegt hij daar nu niet meer zo zeker van te zijn. Macron „afzetten” is ook geen prioriteit meer. De invoering van een referendum lost dat op. „Als de president niet doet wat je wilt, dan leidt dat vanzelf tot een afzetting.”