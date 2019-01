Leider Myanmar: leger mag rebellen in Rakhine ‘vermorzelen’

Het Myanmarese leger mag de boeddhistische rebellen die actief zijn in het westen van het land “vermorzelen”. Dat heeft Aung San Suu Kyi, de politiek leider van Myanmar, maandag gezegd tegen de legerleiding, meldt persbureau Reuters op basis van een regeringswoordvoerder.

Sinds begin december vinden in de staat Rakhine met regelmaat gevechten plaats tussen het Myanmarese leger en het zogenoemde Arakan Army. Deze rebellengroepering strijdt voor meer autonomie van de Rakhine - een boeddhistische bevolkingsgroep die de meerderheid vormt in de gelijknamige staat. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen maand ruim 4.500 mensen ontheemd geraakt in de regio.

Rohingya

De Myanmarese regering beschouwt het Arakan Army als “terroristisch” en geeft daarmee groen licht om de groepering volledig weg te vagen. Dit doet denken aan de strijd van het leger tegen een andere minderheid in het land, de islamitische Rohingya.

Afgelopen week kwamen nog dertien agenten om het leven bij aanvallen door het Arakan Army: Boeddhistische rebellen Myanmar doden dertien agenten bij aanvallen

Volgens de Verenigde Naties vindt een “etnische zuivering” van de islamitische Rohingya plaats in Rakhine. Duizenden Rohingya zouden vermoord of verkracht zijn, honderdduizenden moesten hun land ontvluchten en leven tegenwoordig in kampen in buurland Bangladesh.

De Rohingya zouden doelgericht vermoord en verjaagd worden door het Myanmarese leger, met steun van boeddhistische inwoners van Rakhine. Aung San Suu Kyi, die in 1991 nog de Nobelprijs voor de Vrede won, wordt wereldwijd bekritiseerd omdat zij niet ingrijpt tegen het geweld. Afgelopen november ontnam Amnesty International haar nog een onderscheiding vanwege “onverschilligheid voor de wreedheden van het leger jegens Rohingya”.