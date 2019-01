‘Leger Gabon doet couppoging’

Het leger van Gabon is maandagochtend een couppoging begonnen. Militairen bezetten het nationale radiostation in hoofdstad Libreville, waar zij aankondigden dat een ‘Nationale Herstelraad’ voortaan de scepter over het West-Afrikaanse land zwaait. Dat meldt de BBC.

De militairen zeiden de coup te plegen “om de democratie te herstellen”. In Libreville waren tanks en pantservoertuigen op straat te zien en werden geweerschoten gehoord. Ook vliegen helikopters over de stad en riepen de militairen andere leden van het leger op om transportsystemen, munitiedepots en vliegvelden te bezetten.

Reported military coup in Gabon 🇬🇦 hopefully the AU( African Union) act swiftly to isolate these guys. We must always agitate for peaceful means of changing governments not military activities. Let’s all peace loving Africans and the world condemn these acts. pic.twitter.com/Ft15TFSWHH — Hlengani Mathebula (@Hlengane) 7 januari 2019

Bongo-bewind

Het olierijke Gabon wordt sinds 1967 geleid door de familie Bongo. Omar Bongo werd in 1967 president van het land en maakte hier een jaar later een eenpartijstaat van. Hij overleed in 2009 en werd opgevolgd door Ali Bongo, die sindsdien aan de macht is. Zijn herverkiezing in 2016 werd ontsierd door protesten en fraude.

Ali Bongo kreeg in november een beroerte en kwakkelt sindsdien met zijn gezondheid. Hij verblijft sinds november in Marokko voor medische behandeling Op oudjaarsdag sprak de 59-jarige president een boodschap uit aan de bevolking, waarin hij zei dat hij zich prima voelde. De militairen zeiden maandag teleurgesteld te zijn in de boodschap en noemden die “een meelijwekkend aanzicht” en een “meedogenloze poging om aan de macht te blijven”.

Het Amerikaanse leger stationeerde afgelopen weekend circa tachtig militairen in Gabon. Dit om Amerikaanse burgers en diplomatieke faciliteiten in buurland Congo te beschermen. De VS hebben nog niet op de couppoging gereageerd. Voormalig kolonisator Frankrijk heeft een militaire basis in het West-Afrikaanse land.

De ligging van Gabon: