Ik sta in een viswinkel in de IJmuider vishaven en eet kibbeling. Een gezin met kind komt binnen. Het jongetje kijkt in een bak met levende krabben. Hij vindt het eng, maar is stoer en blijft kijken. Tijdens hun bestelling lukt het een krab uit het krat te komen. Hij valt op de grond. De verkoper gooit het dier terug in de bak. Moeder vraagt wat krab kost. Ze koopt de uitgebroken krab en vraagt een bakje. Met zoon en krab in het bakje verdwijnt ze naar buiten. Even later komt ze terug met het lege bakje en een hele trotse zoon. „Tsja”, zegt de moeder, „die krab had zo zijn best gedaan om te ontsnappen, die gunde ik zijn vrijheid”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl