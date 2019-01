KLM schrapt 159 vluchten uit voorzorg voor storm

KLM schrapt uit voorzorg 159 Europese retourvluchten die dinsdag vanaf Schiphol vertrekken vanwege slechte weersverwachtingen. Dat maakt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij maandagavond bekend.

Het KNMI voorspelt voor dinsdag zware windstoten en een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, met op sommige plekken windstoten tot 70 kilometer per uur. KLM heeft getroffen passagiers geïnformeerd en omgeboekt.

Op dit moment is het vliegverkeer nog niet beperkt, zegt Luchtverkeersleiding Nederland, maar dat kan op ieder moment veranderen. “De weersverwachting is vrij heftig en als die verwachting uit komt kunnen we niet alle banen veilig inzetten. Morgen moet blijken wat er daadwerkelijk ingezet kan worden.” Schiphol heeft vijf lange start- landingsbanen en één kortere. Afhankelijk van het weer kan de luchtverkeersleiding één of meerdere sluiten.

Naast windsnelheid houdt de luchtverkeersleiding ook windrichting en de hoeveelheid windstoten in de gaten. Luchthaven Schiphol adviseert reizigers actuele vertrekinformatie in de gaten te houden. Vooralsnog is KLM de enige luchtvaartmaatschappij die vluchten geschrapt heeft, meldt de luchthaven.