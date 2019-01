Justitie onderzoekt strafbaarheid van Nashville-verklaring

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de Nashville-verklaring strafbare elementen bevat. Dat bevestigt justitie maandag tegenover NRC. Het conservatief-christelijke pamflet werd dit weekend in Nederland door circa 230 orthodoxe protestanten ondertekend, en spreekt zich onder meer uit tegen homoseksualiteit en transgenders.

Volgens een woordvoerder gaat justitie bekijken of er strafbare zaken in de verklaring staan. Pas daarna besluit het OM of er ook daadwerkelijk strafvervolging komt, en zo ja van wie: de opstellers van de verklaring of de ondertekenaars ervan. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren.

In de van origine Amerikaanse Nashville-verklaring staat dat het huwelijk er alleen is voor mannen en vrouwen onderling, en dat seks buiten het huwelijk ongewenst is. Ook stelt de tekst dat homo’s en transgenders ervoor kunnen kiezen hun “misvorming” achter zich te laten.

Flinke kritiek

De tekst kon afgelopen weekend op flinke kritiek rekenen. Niet alleen op sociale media, maar ook in de politiek. Verschillende Tweede Kamer-leden, zoals ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, namen er afstand van. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei dat de Nashville-verklaring een “stap terug in de tijd” is. Voorman van de protestantse kerken in Nederland (PKN) René de Reuver had het over een “theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord” document.

Naast tientallen protestantse predikanten ondertekenden enkele prominenten de verklaring. Onder hen waren SGP-leider Kees van der Staaij en enkele professoren van de VU in Amsterdam. Van der Staaij liet eerder op maandag weten dat hij, ondanks de kritiek, nog altijd achter de Nashville-verklaring staat. De VU distantieerde zich van het document.

De lijst met ondertekenaars is sinds zondag verdwenen van de Nederlandse site van de Nashville-verklaring. Een van de initiatiefnemers achter het pamflet verklaarde maandag tegenover het Reformatorisch Dagblad dat de terugtrekking van “een handjevol” ondertekenaars daarvoor de reden was.