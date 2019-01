In het buitenland veroordeelden zitten vaker straf in Nederland uit

Nederlanders die in het buitenland veroordeeld zijn, zitten vaker hun straf in Nederland uit sinds de invoering van nieuwe wetgeving in 2012. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag na berichtgeving van de NOS.

In 2017 verhuisden 226 Nederlandse gedetineerden vanuit het buitenland naar een Nederlandse cel. Vijf jaar eerder, toen de nieuwe wet ingevoerd werd, waren dat er nog maar 142. Deze Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) maakt het makkelijker voor gedetineerden in EU-landen om naar hun thuisland verplaatst te worden.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid willen Nederlandse gedetineerden hun straf hier uitzitten omdat de omstandigheden in gevangenissen hier vaak beter zijn, omdat ze zo dichterbij familie en vrienden zitten en omdat de straf soms naar Nederlandse maatstaven wordt omgezet, waardoor ze na tweederde van de strafduur vrij kunnen komen.

Resocialisatie

Ook is verplaatsing van gevangenen van belang voor de Nederlandse maatschappij, aldus de woordvoerder. Als veroordeelden in Nederland vastzitten, volgen ze hier een resocialisatieprogramma en dit zou de kans op recidive verkleinen. “Het gaat toch om mensen die uiteindelijk hier weer zullen rondlopen.”

Veruit de meeste Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn zitten vast in EU-landen. In totaal zaten er in 2017 wereldwijd 1.917 Nederlanders vast, veelal in Duitsland (447), Spanje (229) of Frankrijk (182). Bijna de helft van de Nederlanders in buitenlandse gevangenissen is veroordeeld vanwege drugsgerelateerde zaken.