Duits politicus stopt na blunders met Twitter en Facebook

Na twee blunders en een slapeloze nacht heeft Robert Habeck, een van de twee leiders van de Duitse Groenen, besloten te stoppen met Twitter en Facebook. „Twitter maakt iets in me los”, schrijft hij maandag op zijn blog: „agressiever, luidruchtiger, polemischer te zijn en te overdrijven - en dat alles met een snelheid die het moeilijk maakt ruimte te laten om na te denken. Ik ben daar blijkbaar niet immuun voor.”

Daar komt bij dat Habeck zwaar getroffen was door de recente publicatie op Twitter van gestolen (en mogelijk gehackte) persoonlijke informatie over politici, ‘bekende Duitsers’ en journalisten. Onder meer communicatie met zijn gezin was naar buiten gebracht. De politie heeft zondag huiszoeking gedaan bij een 19-jarige man in Heilbronn, die met de anonieme dader contact zou hebben gehad.

De twee blunders die Habeck deden besluiten met sociale media te stoppen, beging hij overigens niet in tweets, maar in video’s die zijn partij per Twitter verspreidde en die vervolgens een storm van kritiek losmaakten. Toen afgelopen najaar de CSU na deelstaatverkiezingen in Beieren haar absolute meerderheid had verspeeld, zei Habeck dat daarmee de democratie in Beieren was teruggekeerd. Alsof Beieren de afgelopen decennia ondemocratisch bestuurd was.

Een vergelijkbare fout leidde afgelopen weekeinde opnieuw tot een storm van verontwaardiging. De afdeling van de Groenen in de deelstaat Thüringen, waar dit najaar verkiezingen zijn, plaatste een video op Twitter waarin Habeck oproept van Thüringen „een vrije, democratische deelstaat” te maken. In wat voor gevangenis heb ik de afgelopen jaren geleefd?, luidde een van de vele honende reacties op Twitter.

„Een fout kun je maken, maar dezelfde een tweede keer niet”, schrijft Habeck. „Dat moet gevolgen hebben. En de mijne is dat ik mijn account sluit.” Hij erkent dat het een politieke fout kan zijn zich deze middelen tot directe communicatie met kiezers te ontnemen.

Maar Twitter, schrijft hij, „desoriënteert me, verstoort m’n concentratie. Praktisch, als ik in vergaderingen stiekem op m’n telefoon kijk. En principieel, omdat ik me erop betrap hoe ik na talkshows en partijcongressen gretig kijk wat de twitterwereld van me vindt. Alsof de politiek een zelfvervullende voorspelling is, dat je zo gaat praten als het medium wil. Ik wil weer geconcentreerd zijn, meer gefocust en gericht op de lange afstand.”

De Groenen staan er in opiniepeilingen erg goed voor. Als er nu bondsdagverkiezingen zouden worden gehouden, zou de partij na CDU/CSU op de tweede plaats komen, met zo'n 18 procent.