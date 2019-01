D66 wil dat Rutte ‘een appèl’ doet aan Oranjes voor kunstveiling

Mark Rutte moet “een appèl” doen aan de koninklijke familie voordat een tekening van Rubens geveild wordt. Dat stelt D66-Kamerlid Salima Belhaj maandagavond in schriftelijke vragen aan de premier.

Volgens Belhaj moet eerst de interesse van Nederlandse musea in het werk van Rubens gepeild worden. De D66-politica hoopt dat de tekening zo voor het Nederlandse publiek behouden blijft. Ze vraagt ook of de premier van mening is of dit altijd moet gebeuren, vóórdat een kunststuk uit de collectie van de Oranjes van de hand wordt gedaan.

Vorige week werd bekend dat de koninklijke familie op 30 januari dertien tekeningen van oude meesters en twaalf andere werken, waaronder Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk, gaan veilen. De tekening van Peter Paul Rubens, een voorstudie voor een altaarstuk in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, is het topstuk onder de te veilen stukken. Het werk van Rubens kan tot 3,2 miljoen euro opleveren.

Belhaj verzoekt de premier, namens de regering verantwoordelijk voor het Koninklijk Huis, de Kamervragen voor de veiling te beantwoorden. De stukken die eind deze maand in Engeland onder de hamer gaan komen uit een collectie die in de negentiende eeuw werd aangelegd door koning Willem II.