Criticasters van islam zwijgen nu opeens

is student Peace and Conflict Studies in Uppsala, Zweden.

Stelt u zich eens voor, tweehonderdvijftig imams en andere leden van de islamitische gemeenschap komen samen in Rotterdam. Onder hen ook Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK, met drie zetels in de Tweede Kamer. Onderwerp van gesprek: hoe moslims om moeten gaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Aan het einde van de bijeenkomst tekenen de aanwezigen een verklaring, waarin niet alleen staat dat homoseksualiteit of transgenderisme zondig is, alleen al goedkeuring verlenen aan één van deze twee zou een zonde zijn. Hoe lang denkt u dat het dan zou duren voor Thierry Baudet (Forum voor Democratie) of Geert Wilders (PVV) naar sociale media zouden grijpen om van de daken te roepen dat immigratie tornt aan de Nederlandse waarden en dat de islam een bedreiging is voor de Nederlander?

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de zondagsrust strikt in acht genomen werd door de twee aanwezige fractievoorzitters, maar op het moment dat tweehonderdvijftig predikanten en (oud-)politici, onder wie Kees van der Staaij die als fractieleider van de SGP drie zetels in de Tweede Kamer bezet houdt, een verklaring ondertekenen met de exacte bewoording zoals hierboven aangegeven, bleef het verdacht stil. Uiteraard zijn er wel de gebruikelijke tweets over de profeet Mohammed, Rutte en de EU, maar niets over Van der Staaij en de Nederlandse versie van de zogeheten Nashville-verklaring. De dag nadat de ondertekening bekend werd laat Baudet nog steeds niets van zich horen en reageert Wilders pas nadat het OM bekendmaakt een onderzoek in te stellen, maar behoudens een zwakke ‘oneens met’, komt zijn reactie niet verder dan de gebruikelijke beschuldigingen dat de Koran aanzet tot geweld en het oproepen tot vervolging van alle imams.

Sommigen lijken wel doof voor uitlatingen uit protestantse hoek

Dit wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen reacties zijn geweest vanuit de politiek. Zo lieten onder meer minister Van Engelshoven (D66), meerdere leden van GroenLinks en CDA-partijvoorzitter en oud-predikant Ruth Peetoom zich al kritisch uit over de verklaring. Maar dit zijn niet de politici die homohaat gebruiken als stok om migranten mee te slaan. Sterker nog, partijen als D66 en GroenLinks, hoewel pro-lhbt+, zijn altijd terughoudend geweest met het verbinden van de thema’s migratie en emancipatie, in tegenstelling tot de PVV en FvD.

Deze twee laatstgenoemde partijen zien de aanval op ‘typisch Nederlandse’ normen en waarden als een recent fenomeen, veroorzaakt door de invloed van migranten met een islamitische achtergrond. Elke uiting van anti-lhbt standpunten door fundamentalistische moslims blazen ze op. En FvD en PVV, maar óók VVD, staan als eerste op de barricades om lhbt’ers te verdedigen tegen deze dreiging. Maar in het zicht van een dreiging die al veel langer bestaat, namelijk de conservatieve protestantse gemeenschap in Nederland, verstommen ze.

Teksten vanuit autochtone gemeenschappen die volledig haaks staan op de waarden die deze partijen naar eigen zeggen met lijf en leden beschermen, worden genegeerd. Uitspraken als „de man neemt de eindbeslissing” en „het beste voor Nederland zou zijn als iedereen zich zou voegen naar wat er in de Bijbel staat”, zijn niet afkomstig uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, maar uit 2018. Maar sommige partijen lijken wel doof voor dit soort uitlatingen, of vinden het eenvoudiger om deze terzijde te schuiven. Wellicht is het omdat de anti-immigratie retoriek beter scoort, of omdat deze mensen wel willen dat Piet zwart blijft. Maar het ontzien van de strenggelovige protestantse gemeenschap op dit onderwerp en de hypocrisie die daarbij komt kijken is voor mij onverdraagbaar.

Waarom spreken politici bepaalde groepen wél aan op homofoob gedrag en sluiten ze de ogen voor de ander

Begrijp mij niet verkeerd, dit is geen betoog tegen de FvD of PVV in hun algemeenheid, hoewel daar ook voldoende over te zeggen valt, maar een pleidooi tegen de aanname dat de autochtone Nederlander altijd staat voor ‘onze’ liberale waarden. Natuurlijk zijn moskeeën waarin anti-lhbt teksten worden gepredikt een gevaar voor de samenleving waar, godzijdank, de meerderheid van de Nederlanders zich sterk voor maakt. En ook ik realiseer mij dat de kerken steeds meer leeg lopen en dat dit door dit soort boodschappen wellicht verergerd wordt. Feit blijft echter dat een partij die deze teksten ondersteunt met drie zetels plaatsneemt in ons parlement. En waar DENK met haar drie zetels door de FvD en PVV wordt gezien als bedreiging voor de Nederlandse samenleving, lijken zij geen enkel bezwaar te hebben om samen te werken met een partij die anti-lhbt en tegen vrouwenemancipatie is.

Het is voor mij onverteerbaar dat politici als Thierry Baudet en Geert Wilders bepaalde groepen wél durven aan te spreken op homofoob gedrag, terwijl zij de ogen sluiten voor de autochtone Nederlandse gemeenschap die het, door hun zo geprezen, liberale gezicht van de Nederlandse samenleving zo snel mogelijk wil vervangen door een fundamentalistische interpretatie van het woord van God. Wegkijken van het één en tegelijkertijd betogen dat het ander een existentiële bedreiging is voor de Nederlandse samenleving is in mijn ogen onverenigbaar. Op dit onderwerp hoort maar één standpunt in te worden genomen: niemand heeft het recht om mensen te haten om wie zij liefhebben, ook Hollanders niet.