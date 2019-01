Bohemian Rhapsody grote winnaar

De film Bohemian Rhapsody heeft zondag de Golden Globe gewonnen voor beste film en hoofdrolspeler Rami Malek, die Freddie Mercury vertolkt, won de prijs voor beste acteur. Het omstreden Green Book pakte bij de 76ste uitreiking van de Golden Globes drie prijzen, waaronder die voor beste komische film. De Amerikaanse film- en tv-prijzen worden toegekend door buitenlandse filmjournalisten in de Verenigde Staten. Ze gelden als een indicator voor de Oscars, die volgende maand worden uitgereikt.

Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen en zanger Freddie Mercury, die in 1991 aan aids overleed. De film is geproduceerd door de overgebleven leden van Queen en trok in Nederland al bijna anderhalf miljoen bezoekers en was hier de best bezochte film van 2018.

De andere grote winnaar, Green Book, gaat over de vriendschap tussen een virtuoze Afro-Amerikaanse pianist en zijn witte racistische chauffeur en won behalve de prijs voor beste komische film ook Golden Globes voor beste filmscenario en beste mannelijke bijrol in een film. Opvallend, want Green Book kreeg kritiek voor de vermeende ‘simplistische’ en ‘racistische’ benadering van de personages.

Ook was er kritiek van de familie van Donald Shirley, de zwarte pianist over wie de film gaat. Een neef van hem noemde Green Book zelfs „een aaneenschakeling van leugens”.

Het vooraf tot grote favoriet bestempelde A Star is Born, dat vijf keer was genomineerd, won alleen de prijs voor beste song. Die werd gezongen door hoofdrolspeler Lady Gaga.

Vorig jaar werd de uitreiking van de Golden Globes overschaduwd door de woede over alle #MeToo-schandalen. Presentatoren Andy Samberg en Sandra Oh hadden vooraf al aangekondigd dat het nu een stuk luchtiger zou worden. Al maakten ze verwijzend naar acteur Kevin Hart, die zich vanwege homofobe uitspraken terugtrok als presentator van de Oscars, wel de grap dat zij de enige twee mensen in Hollywood zijn die nog niet in opspraak zijn geraakt en daarom de Golden Globes mochten presenteren. Veel bezoekers van het gala droegen dit jaar zwart-witte armbanden en lintjes met de tekst #TimesUpx2.

Sandra Oh won overigens zelf ook een Golden Globe, voor haar rol als MI5-agent Eve Polastri in de televisieserie Killing Eve.

De film Girl van de Belgische regisseur Lukas Dhont, over een transgendermeisje dat ballerina wil worden, greep naast de prijs in de categorie beste buitenlandse film. Die ging naar de zwart-wit Netflix-productie Roma van regisseur Alfonso Cuarón, over een huishoudster in een Mexicaanse familie in de jaren zeventig. Cuarón won ook de prijs voor beste regisseur.

De minder bekende comedyserie The Kominsky Method, te zien op Netflix, ontving een Golden Globe voor beste comedyserie en eentje voor hoofdrolspeler Michael Douglas als beste acteur in een comedyserie. De belangrijkste tv-prijs ging naar het slotseizoen van de veelgeprezen spionageserie The Americans.

Winnaars Golden Globes 2019



Film: Bohemian Rhapsody

Komische film: Green Book

Serie: The Americans

Miniserie of tv-film: The Assassination of Gianni Versace

Comedyserie: The Kominsky Method

Animatiefilm: Spider-Man: Into the Spider-verse

Buitenlandse film: Roma

Filmregisseur: Alfonso Cuarón (Roma)

Filmscenario: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly (Green Book)

Filmsong: Shallow van Lady Gaga (A Star is Born)

Filmmuziek: Justin Hurwitz (First Man)

Filmactrice: Glenn Close (The Wife)

Filmacteur: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Actrice in komische film of musical: Olivia Colman (The Favourite)

Acteur in komische film of musical: Christian Bale, (Vice)

Actrice in serie: Sandra Oh (Killing Eve)

Acteur in serie: Richard Madden (Bodyguard)

Actrice in comedyserie: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel)

Acteur in comedyserie: Michael Douglas (The Kominsky Method)