Blok: Britten mogen ook bij ‘No Deal’ in Nederland blijven

Ook als er géén Brexit-deal komt, mogen de 45.000 Britten die in Nederland wonen en werken hier blijven. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De Britten moeten wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen, maar zullen vallen onder de regels voor ‘gewone’ EU-burgers.

Dit betekent dat alle Britten die op het moment van uittreding rechtmatig in Nederland verblijven, hier mogen blijven wonen, studeren en werken. Zij worden - net als EU-burgers - vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Blok wil ook vastleggen dat de Britten hun recht op sociale zekerheid behouden. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, maakt hij later bekend.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zal de Britse inwoners van Nederland “voor het einde van januari” op de hoogte stellen over wat hen te wachten staat bij een No Deal-scenario. Bijna de helft van de Britten die in Nederland woont, werkt hier.

‘Fatsoenlijke oplossing’

Britten die buiten het VK maar wel in de Unie wonen, verliezen hun verblijfsrecht in het geval dat er geen overeenkomst wordt gesloten tussen de EU en het VK. Het Nederlandse kabinet pleit in dat geval voor een overgangsperiode van vijftien maanden vanaf de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, zodat de Britten hun nieuwe verblijfsvergunning kunnen regelen.

Blok spreekt over een “fatsoenlijke oplossing” voor een ongewenst scenario. De minister benadrukt dat hij vindt dat een terugtrekkingsakkoord “voor iedereen de allerbeste uitkomst is”. Dit akkoord moet echter nog worden geratificeerd door het Britse én het Europese parlement, pas daarna kan de Raad het akkoord daadwerkelijk sluiten.

Vanwege de onzekerheid over de haalbaarheid van dit akkoord, gaan “de voorbereidingen van Nederland en de EU op het No Deal-scenario onverminderd door”, schrijft minister Blok. Het Britse parlement zal vermoedelijk op 14 of 15 januari stemmen over het Brexit-akkoord dat May uitonderhandeld heeft. Een datum staat in elk geval vast: op 29 maart verlaat het VK de Europese Unie.