Baas Braziliaans milieu-instituut treedt af na kritiek Bolsonaro

Suely Araújo, de directeur van het Braziliaanse milieu-agentschap Ibama, heeft maandag haar ontslag ingediend na kritiek van de kersverse president Jair Bolsonaro. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een Ibama-woordvoerder. Op Twitter trokken de president en zijn minister van Milieu de financiën van de milieu-autoriteit in twijfel. Het agentschap begrootte 28,7 miljoen real (6,7 miljoen euro) voor auto’s, wat volgens de politici buitensporig veel is.

Volgens Ibama zijn de beschuldigingen ongegrond. Het bedrag zou logisch zijn voor de huur van 393 auto’s met vierwielaandrijving plus de kosten voor onderhoud en brandstof. Volgens een hooggeplaatste medewerker van Ibama probeert Bolsonaro met zijn beschuldigingen afbreuk te doen aan de reputatie van het agentschap, aldus Reuters.

“Het is een bizarre manier om Ibama zwakker te maken. Dit contract is door tien overheidsinstanties goedgekeurd, het is 10 procent minder dan het vorige contract én het gaat om meer voertuigen.”

Strijd om regenwoud

Het ministerie van Milieu, waar Ibama onder valt, zou eerder al gedreigd hebben Araújo te ontslaan, schrijft Reuters. “Binnen enkele dagen” zou haar opvolger bekendgemaakt worden. Araújo zelf stelt in haar ontslagverklaring ook dat zij ruimte wil maken voor “nieuw management”, ze rept geen woord over de beschuldigingen van Bolsonaro en zijn milieuminister.

Lees ook: Bolsonaro wil de indringers van de Amazone alle ruimte geven

Het is niet de eerste keer dat de nieuwe president zich uitspreekt tegen Ibama, dat zich hard maakt voor het behoud van het regenwoud in de Amazone. Bolsonaro, die wordt gesteund door veel boeren, wil het gebied juist openstellen voor onder meer veenboeren en mijnbouwers - degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontbossing in het gebied.

Milieu-activisten vrezen voor de rampzalige gevolgen van deze exploitatie van de Amazone. Het gebied - ook wel bekend als “de longen van de wereld” - wordt gezien als een van de belangrijkste natuurlijke beschermers tegen de opwarming van de aarde. Als de ontbossing doorzet, zal meer CO2 vrijkomen én kan er minder van worden opgenomen. Ook de biodiversiteit komt in het gedrang.