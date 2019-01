AfD-politicus in Bremen aangevallen en verwond

Frank Magnitz, Bondsdaglid en voorzitter van Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Bremen, is maandag aan het eind van de middag aangevallen in Bremen. Vanwege zijn functie gaat de politie uit van een politiek gemotiveerde daad. Het is niet bekend hoe zwaar de verwondingen van de 66-jarige politicus zijn.

Magnitz werd volgens de politie rond 17.20 uur op het Goetheplatz in Bremen aangevallen door meerdere ongeïdentificeerde personen. Volgens Duitse media kwam de politicus terug van een nieuwjaarsreceptie. De politie en het Duitse openbaar ministerie doen onderzoek naar de aanval en zijn “dringend op zoek” naar getuigen.

De lokale afdeling van de anti-immigratiepartij in Bremen veroordeelt de “laffe aanval op onze voorzitter” op Facebook. Ook partijgenoot Götz Frömming is “diep geschokt”.

Vorige week ontplofte er een bom bij een kantoor van de partij in het Oost-Duitse Döbeln, in Saksen. Volgens de politie zijn AfD-kantoren in de deelstaat vaker doelwit geweest van “politiek gemotiveerde aanvallen”.