Aantal reizigers Schiphol vorig jaar gestegen naar 71 miljoen

Luchthaven Schiphol heeft vorig jaar 71 miljoen reizigers verwerkt, bijna drie miljoen meer dan in 2017. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die de luchthaven maandag bekend heeft gemaakt.

De stijging van het aantal passagiers, circa 3,6 procent, was in 2018 minder sterk dan het voorgaande jaar. Toen bedroeg de toename nog 7,7 procent.

Dat de passagiersaantallen niet meer zo sterk groeien als eerst, komt doordat Schiphol aan zijn maximumcapaciteit zit. Net als in 2017 waren er vorig jaar op het vliegveld ongeveer 499.500 vliegbewegingen, oftewel vertrekkende en inkomende vluchten. Meer dan 500.000 mag Schiphol er jaarlijks niet verwerken. De laatste jaren kruipt de luchthaven steeds dichter naar deze limiet.

Geen akkoord over uitbreiding

Om ervoor te zorgen dat de groei van Schiphol niet nog verder stagneert, willen de luchthaven, de luchtvaartsector en het bedrijfsleven het aantal vliegbewegingen laten stijgen tot 600.000 in 2030. Omwonenden, overheden en de milieubeweging willen dat juist niet. Zij vrezen voor milieuschade en geluidshinder. Overleg tussen de partijen heeft tot nu toe nog geen akkoord opgeleverd.

De oplossing zou kunnen liggen bij de uitbreiding van Lelystad Airport, ware het niet dat het ook daarmee nog niet wil vlotten. Het kabinet was van plan goedkope vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad, zodat op Schiphol meer plaats zou vrijkomen voor duurdere zakenvluchten. De Europese Commissie heeft dat voornemen echter geblokkeerd, omdat het de vrije marktwerking zou belemmeren.

In januari komt Den Haag met een nieuw voorstel voor de verdeling van vluchten over Schiphol en Lelystad. Of de geplande opening van Lelystad Airport in 2020 doorgaat, is onzeker.