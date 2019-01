Journalistiek is, zeker op het einde van het jaar, terugblikken, maar ook, en misschien interessanter nog, vooruitblikken. Wat heeft 2019 te bieden?

Eerst op binnenlandse politiek vlak. Onze Haagse redactie kijkt met belangstelling naar Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 die zich moet gaan bewijzen en naar Jesse Klaver, die na de Provinciale Statenverkiezingen, een sleutelrol hoopt te krijgen. Wie overigens denkt dat politiek Den Haag is uitgepraat over het klimaat heeft het mis. 2019 wordt pas echt een klimaatjaar, schrijft collega Erik van der Walle.

De buitenlandredactie richt de blik op Europa. In Groot-Brittanië kunnen er zich tegen eind maart drie scenario’s ontplooien voor een Brexit. In mei kiest Europa een nieuw parlement. En in het voorjaar kiest ook Oekraïne een nieuwe president. Wordt dat een reddende engel of een Poetin-vazal?

Op wereldvlak moet het komende jaar blijken wat voor toekomst ontwapeningsverdragen nog hebben. En in de VS barst de strijd los voor de Democratische nominatie. Wie neemt het in 2020 op tegen Donald Trump of een andere kandidaat?

Gaan we ons tussendoor kunnen verblijden in de sport? Kiki Bertens zou wel eens hoge ogen kunnen gooien in de tenniswereld en de we verheugen ons nu alvast op de Oranjeleeuwinnen die, zo zegt collega Maarten Scholten, een flinke kans maken om het WK Voetbal te winnen. Indien dat niet gebeurt, vinden we ongetwijfeld troost in de kunst of in de literatuur.

Tot slot twee belangrijke vragen: hoe repareren we in 2019 het kapotte internet? En hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen minder vastgeroest zitten aan hun mobieltjes? Alvast deze regel in acht nemen, beste NRC-lezer: ‘Je vader en moeder zullen veel gezelliger worden doordat ook zij zich aan deze regels gaan houden’.