VS: aanslagpleger USS Cole omgekomen bij precisieaanval in Jemen

Het Amerikaanse leger heeft op nieuwjaarsdag de terrorist Jamal al-Badawi gedood bij een luchtaanval in Jemen. Dat heeft het Amerikaanse leger zondagavond bevestigd, na een bericht op Twitter eerder die dag door president Donald Trump.

Al-Badawi, lid van al-Qaeda, werd gezien als een van de bedenkers van de aanslag op een Amerikaans oorlogsschip in 2000, waarbij zeventien militairen omkwamen. Die door al-Qaeda opgeëiste aanslag vond een jaar vóór de aanval op de Twin Towers in New York plaats.

De man is om het leven gekomen bij een “precisieaanval”, schrijft het US Central Command, dat het regionale bevel voert over de Amerikaanse strijdkrachten in onder meer het Midden-Oosten. De luchtaanval werd afgelopen dinsdag 1 januari uitgevoerd op een doelwit in Ma’rib, een stad ten oosten van de Jemenitische hoofdstad Sana’a. Volgens het leger konden de “resultaten van de aanval bevestigd worden” nadat in afgelopen dagen onderzoek is gedaan. Zondag werd dus duidelijk dat al-Badawi zich inderdaad onder de slachtoffers bevindt.

U.S. CENTCOM has confirmed that Jamal al-Badawi was killed in a precision strike in Marib governate, Jan. 1.

Jamal al-Badawi was an al Qaeda operative involved in the USS Cole bombing. U.S. forces confirmed the results of the strike following a deliberate assessment process. — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2019

Trump noemde het bombardement een manier om “gerechtigheid te brengen aan de helden die we verloren of die gewond raakten bij de laffe aanval op de USS Cole”:

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019

FBI ‘Most Wanted’

Bij de zelfmoordaanslag op de USS Cole, op 12 oktober 2000, werd het oorlogsschip geramd door een bootje vol explosieven. Dat gebeurde in de haven van Aden, waar het marineschip moest bijtanken. De aanval sloeg een groot gat in de zijkant van het schip. Er vielen ook nog veertig gewonden, onder wie negentien opvarenden.

Al-Badawi werd gezien als een van de leidinggevenden van de actie. Een andere verdachte zit nu vast in de gevangenis Guantanamo Bay. Al-Badawi werd ook verantwoordelijk gehouden voor soortgelijke maar mislukte aanslag op de USS Sulivan, een ander marineschip, in januari 2000. In 2003 zette de federale dienst FBI hem op de ‘Most Wanted’-lijst voor terroristen. De man werd eerder gearresteerd door autoriteiten in Jemen, maar wist tot twee keer toe - in 2003 en 2006 - te ontsnappen. Sindsdien was al-Badawi voortvluchtig.