Vijf dagen vaderverlof? Dat kunnen jullie niet menen

Op 1 januari ging het partnerverlof na de geboorte van een kind van twee naar vijf dagen. Toch bungelt Nederland nog steeds onderaan internationale lijstjes. Het is dan ook de hoogste tijd om het partnerverlof op niveau te brengen. Trek het gelijk met het verlof van de moeder: minimaal tien weken volledig doorbetaald.

Zo welvarend als Nederland is, zo weinig verlof krijgen partners. In Kameroen en Tsjaad krijgen vaders al twee keer zo veel verlof. In Litouwen vier weken. En in Zweden, qua rijkdom vergelijkbaar met Nederland, krijgen partners minimaal negentig dagen betaald verlof.

Gelijker verlof leidt tot een gezonde start van een nieuw leven voor kind, moeder, partner en gezin. Binding tussen kind en ouders is cruciaal in de eerste levensfase. En dat vergt tijd.

Ook de moeder profiteert van meer aanwezigheid van de vader. Hij kan haar steunen bij haar herstel en de verzorging van de baby. Als kersverse vader weet ik hoe ongelooflijk veel tijd en energie dit kost. Daarnaast wil je als partner ook genoeg tijd om alle verrukkingen (en nukken) van de baby te ontdekken.

Gelijkgetrokken partnerverlof helpt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder te verminderen. Moeders vrezen dat het verlof hun carrière schaadt. En de partners vragen zich af of ze wel een goede ouder én collega zijn als ze op kantoor aan het doorbijten zijn na weer een gebroken nacht. Langer partnerverlof is dan ook een cruciale stap om Nederland gelijkwaardiger én gezinsvriendelijk te maken. Niet voor niets bepleiten ook de OESO en de SER ruimere verlofmogelijkheden.

Uit de Emancipatiemonitor 2018 blijkt dat vaders en moeders de zorg voor hun kinderen het liefst gelijk willen verdelen, maar dat slechts een op de tien vindt dat dat lukt. Hoewel regeringspartijen D66 en CDA in hun verkiezingsprogramma’s nog pleitten voor respectievelijk twaalf weken en maximaal drie maanden partnerverlof, trokken ze in dit kabinet aan het kortste eind. De ChristenUnie was al tevreden met tien dagen en de VVD wilde helemaal niets. Het compromis: drie extra dagen.

Wel heeft het kabinet besloten dat partners vanaf 1 juli volgend jaar vijf weken extra ‘geboorteverlof’ krijgen. Met behoud van 70 procent van het loon. Dit is te weinig en bovendien risicovol: lagere inkomens kunnen zich een tijdelijke inkomensdaling van 30 procent vaak niet permitteren. Met als gevolg dat zij er eerder van af zullen zien.

Extra stappen blijven dus nodig. De baten van een tien weken durend partnerverlof zijn wellicht zelfs groter dan de kosten. Gezonde kinderen met gezonde ouders drukken minder op onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Het vergroot de economische productiviteit en vermindert ziekteverzuim. Het helpt moeders door het glazen plafond te breken. Met extra economische groei tot gevolg.

Na de Provinciale Statenverkiezingen ligt het speelveld waarschijnlijk weer wagenwijd open. Zeker als het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Oppositiepartijen als GroenLinks, de PvdA en de SP, die voor ruimer partnerverlof zijn, zouden hun toegenomen macht in dit geval moeten inzetten om tien weken volledig betaald partnerverlof mogelijk te maken. Pas dan kunnen we ons gaan meten met de internationale voorhoede. En pas dan kunnen we trots zijn op ons partnerverlof.