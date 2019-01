Tweede verdachte moord 16-jarige Humeyra opnieuw opgepakt

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 25-jarige man aangehouden in de omgeving van Groningen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra Ergincanli. De verdachte werd eind december aangehouden, maar kwam na bevel van de rechter-commissaris weer vrij.

De officier van justitie tekende met succes beroep aan waarna de verdachte zich op 3 januari moest melden. De man probeerde te vluchten en werd na samenwerking tussen de politie Rotterdam en Noord-Nederland in de buurt van Groningen opgepakt.

Hoofdverdachte Bekir E.

De zestienjarige Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in het fietsenhok van het Designcollege. Hoofdverdachte is de 31-jarige ex-vriend Bekir E. Hij werd kort na het schietincident gearresteerd in de buurt van de school in Rotterdam-West. E. had al eerder gedreigd om haar om het leven te brengen waarna Humeyra aangifte had gedaan van stalking. De scholiere wilde de relatie beëindigen met E.

De 25-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats zat volgens het OM in de auto waarmee Bekir E. naar de school van Humeyra was gereden. Eind december arresteerde de politie een derde verdachte. Deze 31-jarige man uit Rotterdam zou ook in de auto hebben gezeten.

Eind december gingen ongeveer duizend Rotterdammers de straat op om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. In korte tijd zijn in Rotterdam drie jonge vrouwen om het leven gebracht. Naast Humeyra werden ook de studente Sarah Papenheim en Bianca van Es vermoord.