Polen sluit dertien escaperooms bij landelijke inspectie

Volgens Poolse autoriteiten zijn 129 escaperooms in het land onveilig. Dertien escaperooms zijn dit weekend zelfs direct gesloten omdat veiligheids- en gezondheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Dat heeft premier Mateusz Morawiecki zondag bekendgemaakt, schrijven internationale persbureaus. Door het hele land werden zeker tweehonderd locaties onderzocht, nadat vrijdag bij een brand in zo’n attractie vijf tienermeisjes omkwamen.

Bezoekers van een escaperoom moeten proberen een gebouw of kamer uit te komen, door aanwijzingen op te volgen en puzzels te maken. In een evenementencentrum in de noordelijke stad Koszalin ontstond vrijdag brand. De brandweer vond later de lichamen van vijf bezoeksters, die daar een verjaardag vierden. Het staat nog niet vast hoe de brand is ontstaan, maar duidelijk is dat er geen vluchtroute in het gebouw was. Ook bleken brandbare materialen dicht bij kaarsen en de verwarmingsinstallatie te hebben gestaan. De slachtoffers zijn overleden door een koolmonoxidevergiftiging.

Maatregelen en sluitingen

Naar aanleiding van het ongeluk is besloten andere locaties te inspecteren. De activiteit is populair in Polen: er zijn zo’n 1.100 verschillende locaties. In de panden waar de normen niet worden nageleefd, moeten volgens persbureau AP “direct maatregelen” worden genomen. Dertien gebouwen zijn meteen gesloten.

De eigenaar van de escaperoom in Koszalin is volgens Poolse media aangehouden. Zondag was een dag van rouw in de stad met ruim honderdduizend inwoners. Premier Morawiecki noemde de dood van de vijf meisjes “een immense tragedie”. De brandweerman die de leiding heeft over het onderzoek naar de brand in Koszalin drukte ouders op het hart zorgen over de veiligheid in activiteitencentra te melden bij de autoriteiten.

Koszalin ligt in het noorden van Polen: