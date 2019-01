Opnieuw lange files in Oostenrijk en Duitsland door hevige sneeuwval

In Oostenrijk en het zuiden van Duitsland staan zondag opnieuw lange files door hevige sneeuwval. Dat meldt de ANWB. De wegenservice adviseert Nederlandse wintersportgangers te wachten met hun terugreis tot later op de dag of indien mogelijk maandag.

Het verkeer is opnieuw dichtgeslibd op de Fernpass en andere wegen rondom de Oostenrijkse stad Innsbruck. Ook op veel andere wegen wordt “er over lange stukken zeer langzaam gereden”, aldus de ANWB. Sommige kleinere wegen zijn volledig onbegaanbaar.

Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard zijn – meer naar het oosten toe – onder andere de B99 en A10 deels afgesloten door lawinegevaar. In grote delen van Oostenrijk en Zuid-Duitsland is de op een na hoogste lawinewaarschuwing van kracht.

Sneeuw tot maandag

Naar verwachting valt zondag veertig tot zeventig centimeter sneeuw. Ook waait op sommige plekken een sterke noordenwind en volgt mogelijk wat mist. Maandag neemt de hevigheid van de sneeuwval af.

Zo erg als zaterdag, toen op sommige plekken twee meter sneeuw viel en een groot aantal wegen lange tijd volledig dichtzat, is het zondag niet. Zaterdag vielen bij verkeersongelukken één dode en meerdere gewonden.

Het vliegverkeer vanaf München in Duitsland en Innsbruck, dat zaterdag grote vertragingen opliep, loopt zondag weer volgens schema. Treinreizigers moeten wel nog rekening houden met vertragingen, zowel in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Sommige treinsporen zijn volledig onbegaanbaar, meldt de Deutsche Bahn.