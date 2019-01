Maleisische koning doet onverwachts afstand van de troon

De Maleisische koning Muhammad V doet na twee jaar aan de macht afstand van de troon. Dat heeft het Maleisische paleis zondag bekendgemaakt, melden lokale media. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het land dat een koning aftreedt voor zijn termijn van vijf jaar erop zit. Geruchten over het vertrek van de koning deden al een week de ronde. Waarom hij afstand doet van de troon is vooralsnog onbekend.

Volgens een verklaring van het koningshuis is er per direct een einde gekomen aan de termijn van de 49-jarige koning. Maleisië, met ruim 31 miljoen inwoners, is een van de weinige landen ter wereld waar de koning wordt gekozen. Het land heeft een roulerende monarchie, sinds Maleisië in 1957 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Uit negen sultans wordt een koning gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Muhammad V van Kelantan werd op 24 april 2017 geïnstalleerd als vijftiende koning van Maleisië en volgde Abdul Halim Muadzam Shah op. De koning wordt ook wel Yang di-Pertuan Agong genoemd. In november trouwde Muhammad V in Moskou met de voormalige Miss Moskou, de 25-jarige Oksana Vojevodina.

De rol van Maleisische vorst is grotendeels ceremonieel, aangezien de bestuurlijke macht bij de premier en het parlement ligt. Toch is de koning populair onder veel Maleisiërs, vooral onder de moslimmeerderheid. De huidige premier van Maleisië, de 93-jarige Mahathir Mohamad, heeft nog niet gereageerd op het vertrek van de koning.