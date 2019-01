Honderden predikanten tekenen vertaling tegen homoseksualiteit

Honderden predikanten in Nederland hebben dit weekend de zogeheten Nashvilleverklaring ondertekend. De ondertekenaars betogen zo dat zij geloven dat het huwelijk is “bedoeld als levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw” en dat het verbond bovendien wordt gesloten met God. Ook spreekt de verklaring zich uit tegen lgbt-seksualiteit, inclusief homoseksualiteit en transseksualiteit. Ook worden seksuele handelingen buiten het huwelijk streng veroordeeld.

De volledige tekst bestaat uit veertien artikelen (pdf). Bedoeling van de verklaring is een eenduidige christelijke positie in te nemen op thema’s die raken aan seksualiteit en het huwelijk. Zo wordt de stelling verworpen dat het ‘goedkeuren’ van homoseksualiteit of transgenders “een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen”.

Het gaat om 250 ondertekenaars uit de Nederlandse orthodox-protestantse gemeenschap, zoals voorgangers en predikanten. Ook prominenten die behalve een kerkelijke ook een maatschappelijk prominente rol hebben, zoals SGP-partijleider Kees van der Staaij, hebben hun handtekening gezet.

Nederlandse vertaling

Zij voegen hun naam toe als de ‘eerste ondertekenaars’ van een Nederlandse vertaling van het Nashville Statement. Het originele document werd in 2017 opgesteld door conservatieve evangelische leiders in de Verenigde Staten. Het is een initiatief van de Council on Biblical Manhood and Womanhood (CBMW), dat in 1987 werd opgericht om de “complementaire opvatting over de verschillen tussen man en vrouw” te bevorderen. De Nashvilleverklaring werd in 2017 door 150 mensen ondertekend. Via de website van de CBMW kunnen nog vertalingen in drie talen - Spaans, Duits en Chinees - worden gedownload.

Aan de Nederlandse vertaling werkten volgens de eigen website zeven mannen mee, onder wie vijf predikanten van de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse kerk in Nederland. Volgens dagblad Trouw krijgen de 250 mogelijk meer medestanders, omdat de vertaling naar “nog eens honderden predikanten” is gestuurd. Op hun eigen website schrijven de vertalers van de Nashvilleverklaring dat de “termijn voor eerste ondertekening” nog loopt.

Kritiek op ondertekenaars

De bekendmaking van de Nederlandse versie en de ondertekening daarvan, heeft op sociale media tot veel afkeurende reacties geleid. Prominente theologen spreken bijvoorbeeld via Twitter hun afkeuring uit over de tekst. Zo zegt Theoloog des Vaderlands Stefan Paas:

Persoonlijk: ik teken nooit 'verklaringen' (mij te pedant), maar in dit geval al helemaal niet. Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen. Wie is hier in vredesnaam mee gediend? — Stefan Paas (@StefanPaas) January 5, 2019

In veel reacties zeggen gelovigen en theologen juist dat veel ruimte is voor verschillende opvattingen over homoseksualiteit en dat mensen zich in de kerk thuis moeten voelen. Een predikant van de gereformeerde kerk te Sliedrecht plaatste een gebed voor lhbt’ers.

En veel gebruikers uiten kritiek op Van der Staaij. Andere gelovigen gebruiken de hashtag #nietmijngeloof.