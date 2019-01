Ex-verslaafde ‘Bigfoot’ doopte Roma en damde met zwervers

Het is iets na middernacht op Oudejaarsavond als de ruiten in de Enschedese woonwijk Stevenfenne beginnen te trillen. Aan de rand van de wijk, in de Gerststraat, springen ze zelfs. De oorzaak is een aanhanger met een vuurwerkinstallatie, die seconden daarvoor ontploft. Het trottoir is bezaaid met glasscherven en brokstukken. Op de grond ligt een omstander.

Henk Kempers (54) was op weg naar de buren om hen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Hij was alleen, zijn vrouw en twee kinderen waren bij zijn zwager. De aanhanger, gevuld met hout, ontplofte door vuurwerk. Kempers zou door rondvliegende planken en balken geraakt zijn. Zijn uitvaart is deze maandag.

Wat er die nacht precies is gebeurd, onderzoekt de politie. Een 30-jarige man is aangehouden.

Kempers was een bekende in Hengelo en Enschede. Straathoekwerker en evangelist. Een man met een stevig postuur, doordringende ogen en zware wenkbrauwen. „Hij stond bekend als Bigfoot”, zegt jeugdvriend Eddy Boevink. „Al op zijn zestiende had hij schoenmaat 47.”

Na een heroïneverslaving van twaalf jaar kreeg Kempers op 21 oktober 1990 een openbaring van God. Hij zwoer de drugs af, beterde zijn leven en richtte een verslavingskliniek in Hengelo op: Nieuw Leven. Dat deed hij ook op Curaçao, waar hij zeven jaar woonde. De laatste twee jaar zette hij zich ook in voor de Romagemeenschap in Enschede.

Boevink kende hem als hulp- en strijdvaardig. „Hij ging naar plekken waar anderen niet heen gingen. Naar de verslaafden, de daklozen – hij damde met zwervers.”

Bidden in de auto

Zelf vertelt Kempers in 2016 over zijn openbaring in de regionale krant Tubantia dat hij was aangesproken door mensen van de pinkstergemeente. „Jezus houdt van jou, zeiden ze. Ze vroegen of ze met me mochten bidden. Niet op straat, zei ik, daar liepen mijn vrienden. In de auto hebben we gebeden en ik begon te huilen als een kind.”

Volgens goede vriend Jan-Willem Meijer schroomde Kempers niet mensen in belangrijke posities te benaderen. „Het opzetten van christelijke verslavingszorg in Twente was zijn droom. Tijdens een christelijke conferentie in Spanje sprak hij de directeur van een ggz-instelling in Dordrecht en vertelde zijn verhaal. De directeur was geraakt.” Vervolgens startte hij, met onder meer diens hulp, de stichting Nieuw Leven.

Wat je geloofde maakte niet uit, volgens Kempers. Voor hem kon de kerk alles zijn. Meijer: „Als hij een katholiek sprak, haalde hij zijn katholieke doopcertificaat uit zijn tas en zei: ‘Ik ben ook katholiek.’”

Kempers had een uitkering, maar werd door de gemeente vrijgesteld van zijn sollicitatieplicht vanwege zijn maatschappelijke werk. Van de ongeveer vierhonderd Roma in de stad, doopte hij er zo’n tweehonderd.

Een van hen is Enschedeër Sebastian Sarkezi (25). „Ik deed jarenlang alles wat God verboden had, alleen wist ik het nog niet. Henk heeft mij laten inzien dat het anders kan.” Sarkezi had enkele jaren geleden dromen waarin Henk voorkwam, zegt hij, al kende hij hem nog niet. Toen hij mensen uit de buurt vertelde over de man uit zijn dromen, herkenden ze Henk Kempers in zijn beschrijving.

Gedoopt door Henk

Sarkezi belde hem op Curaçao. „Wat is er op je hart?” vroeg Kempers. Sarkezi antwoordde: „Ik heb jou twee keer gezien in mijn dromen. „Nou”, zei Kempers. „Dan denk ik dat wij elkaar gaan ontmoeten.” Een paar dagen later verhuisde Kempers terug naar Enschede, zodat zijn kinderen in Nederland naar de middelbare school konden gaan.

Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in de achtertuin van zijn familie, zegt Sarkezi. Kempers vertelde over God en de Bijbel, maar pushte hem niet. Een paar weken later las Sarkezi bijbelteksten op zijn laptop. Na het lezen van de tekst ‘sta op en aarzel niet’, wist hij het zeker. Hij liet zich dopen door Henk.

Toen Sarkezi op Oudejaarsavond hoorde dat Kempers door een explosie om het leven was gekomen, kon hij dat eerst niet geloven. „Henk keek wel naar het vuurwerk, maar stak het zelf niet af.” Diezelfde nacht is hij met vrienden die ook door Kempers gedoopt waren, samengekomen om te bidden.

Vrienden en familie zullen zijn stichting blijven voortzetten, zegt jeugdvriend Boevink. „Waar Henk ook ging, hij verkondigde zijn boodschap. Hij heeft mensen gedoopt in de beek, en zijn eigen zoon in de zee op Curaçao. Voor zíjn verhaal had Henk geen kerk nodig.”

„Het is misschien oneerbiedig, maar de manier waarop Henk uit leven is gegaan, pats-boem, dat past bij hem”, zegt Jan-Willem Meijer. „Alles wat hij deed, wie hij ook sprak – het had onmiddellijke impact.”