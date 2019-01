‘Er zit een geld-engeltje op mijn schouder’

IN

‘Als ik op feestjes vertel dat ik een slashie ben denken mensen vaak dat ik niet weet wat ik wil, ze zien het als iets negatiefs. Maar ik heb juist omarmd dat ik meerdere beroepen naast elkaar doe, ik hou van verandering en wil altijd druk bezig zijn.

„Drie dagen per week doe ik festivalmarketing, daarnaast ben ik ook lampenmaker, Airbnb-host bij de zeilboot van mijn ouders en sinds kort ashtanga yogadocent. Ik sta bijna elke dag om half zes op om yoga te doen, behalve op zaterdag en met volle en nieuwe maan.

„Ik begon al jong met werken, op mijn elfde speelde ik de hoofdrol in de film Polleke naast Daan Schuurmans en Halina Reijn. Zo verdiende ik in korte tijd relatief veel geld. Wat ik met de film verdiende, mocht ik vanaf mijn achttiende uitgeven aan grote dingen, dan kocht ik bijvoorbeeld festivalkaartjes voor mijn vriendengroep.

„Ik wilde doorgaan met acteren maar werd niet toegelaten tot de toneelschool. Dat was wel een klap voor mijn zelfvertrouwen. Toen dacht ik: ik ga mijn eigen geluk creëren door alleen te doen wat ik écht leuk vind.

„Dat ik snel ben uitgekeken op iets, is soms wel een gevaar. Dan duik ik ergens twee maanden helemaal in maar wil daarna toch weer wat nieuws. In die zin zou het beter zijn als ik iets meer rust neem en ik iets wat langer uitprobeer. Al weet ik dat ik een verwende positie heb, dat het een voorrecht is dat ik na een half jaar kan zeggen: ik ben hier weg.”

Inkomen: 2.000 euro netto Vaste lasten: woonlasten (550 euro, huur), verzekeringen (123 euro), telefoon (70 euro), boodschappen (150 euro), abonnement yogaschool (90 euro), kleding (100 euro, vooral tweedehands), horeca (170 euro, inclusief werklunches), beauty (80 euro), lenzen (30 euro), hostingkosten website (25 euro), reizen (gemiddeld 500 euro), goede doelen (30 euro) Laatste grote aankoop: opleiding tot yogaleraar (4.150 euro) en safari in Afrika (1.000 euro) Sparen: 1.000 euro per maand (reservering vanuit haar bruto-inkomen voor belastingen)

UIT

‘Ik leef met de dag. Mijn vriendje zegt: jij kan zo naïef in de wereld staan. Maar voor mij is het rijkdom als ik mijn huur kan betalen en uit eten kan gaan.

„Ik denk soms dat er een geld-engeltje op mijn schouder zit. Dan heb ik een belastingmeevaller of kom ik op de een of ander manier altijd wel weer aan extra geld. Met mijn bankrekening heb ik verder niet zoveel, ik hóu niet echt van geld, zoals sommige mensen dat hebben.

„Ik hou wel van wat je met geld kunt doen, vooral grote dingen, zoals mijn opleiding tot yogadocent en reizen. 2018 was wel een extreem jaar met vakanties naar Sri Lanka, Berlijn, Kopenhagen, Napels, Zweden, Tanzania en Malawi.

„Op die reizen reset ik mijzelf van de Amsterdamse ratrace. Wist je dat als je naar ademhaling kijkt, de mens in de stad constant in een fight or flight-modus zit? Na zo’n vakantie moet ik wel even op de blaren zitten, zo had ik dit jaar weinig geld voor kerst en cadeaus.

„Mijn opdrachtgever van het festivalwerk wilde mij eens een contract geven, maar zei toen al: ‘Dat wil je vast niet, want daar ben je veel te slashie voor.’ Dat klopt, zoals het nu gaat past het beste bij mij.”