Een tegenwicht voor onrust op de beurs

Nadat de beurzen alsnog een bescheiden eindejaarsrally lieten zien, waren de eerste dagen van januari alweer bloedrood. Dalende aandelenkoersen en tienjaarsrente tegenover de snel stijgende goudprijs tekenen de onzekerheid in de markt. Ook de VIX-index, graadmeter van volatiliteit en dikwijls aangeduid als ‘angstindex’, laat zien dat de zenuwen regeren in de eerste dagen van 2019.

Te midden van alle verliezers is er één beursgenoteerde onderneming waar ze juist blij zijn met dit soort onrust: Flow Traders, met een notering aan de Midkap, gedijt goed bij chaos. Het Amsterdamse handelshuis is een market maker; het levert als tussenpersoon met hoge frequentie bied- en laatkoersen voor indextrackers en andere financiële producten. Per transactie rekent Flow Traders een kleine marge, die groter wordt naarmate de volatiliteit op de beurs toeneemt.

De diensten die het handelshuis aanbiedt zijn onmisbaar in de zogeheten flitshandel, waar per milliseconde wordt geprofiteerd van prijsverschillen. Het idee is simpel: hoe groter de onrust, hoe wijder de marge – als in de paniek dan ook het aantal transacties toeneemt, is het goed zakendoen voor Flow Traders.

En dat is precies hoe het in het laatste kwartaal ging, waardoor het cashen was voor Flow Traders. Beleggers zagen het gebeuren en stapten massaal in: de koers van Flow Traders steeg in het laatste kwartaal met 12 procent, terwijl de gehele Midkap in de laatste drie maanden van het jaar 17 procent moest inleveren.

Hiermee lijkt het aandeel in tijden van handelsoorlogen, de Brexit en een groeivertraging dus de gedroomde ‘verzekering’. „Beleggers zien in Flow Traders inderdaad een tegenwicht voor volatiliteit”, zegt analist Anil Akbar van zakenbank Kempen. „Het wordt gebruikt om een portefeuille te balanceren tegen onrust op de financiële markten.”

Het effect werkt echter ook omgekeerd: als er weinig wordt gehandeld en de koersen zich rustig en voorspelbaar bewegen, is het bij Flow Traders alle hens aan dek. In het uitzonderlijk kalme 2017 had het handelshuis een beroerd jaar: de netto handelsinkomsten zakten met 34 procent ten opzichte van 2016 en ook het bedrijfsresultaat halveerde ruim. Dat werd ruimschoots goedgemaakt toen de nieuwjaarsdip van 2018 plaatsvond en paniek uitbrak: „Flow Traders maakte bekend in het eerste kwartaal net zoveel te hebben verdiend als in heel 2017 ”, herinnert analist Michael Roeg van Degroof Petercam zich. „De koers schoot in een dag van zo'n 20 naar 30 euro per aandeel.”

Om magere jaren als 2017 op te vangen, is het handelshuis zich breder aan het oriënteren – geen overbodige luxe volgens analist Akbar van Kempen. „Ze zitten ietwat ingekapseld in hun handel in trackers. Ze moesten daarom hun dienstenaanbod verbreden.” Inmiddels zit Flow Traders ook in valutahandel en opende het kantoren in Hongkong en Londen – respectievelijk voor toegang tot de Chinese markt en de Londense City na de Brexit.

Ongeacht de mate van rust op de beurzen: de toekomst voor uitgevers en financiers van indextrackers ziet er volgens analist Roeg van Degroof Petercam goed uit. „Aan de maandelijkse rapportages van BlackRock [’s werelds grootste uitgever van indextrackers] zien we af dat trackers een groeimarkt zijn.”

Toch is ook Flow Traders uiteindelijk een bedrijf met echte mensen en geen glazen bol voor onrust: in december kreeg het handelshuis een gevoelige tik te verwerken toen financieel directeur Marcel Jongmans plotseling opstapte. Roeg: „Beleggers zagen het vertrek niet aankomen, en een echt duidelijke verklaring is nooit gegeven.” Het aandeel ging in twee dagen met 6 procent onderuit. Ironisch, voor een bedrijf dat garen spint bij onduidelijkheid.