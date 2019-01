Zo wordt die gebruikte airfryer toch weer verkocht

In het magazijn van BuyBay in het Gelderse Wijchen blijven de volgestapelde trolleys met geretourneerde producten maar komen. Karretjes vol naaimachines van Toyota, strijkijzers van Tefal, tv’s van LG, Nespresso-machines, een verdwaald bouwpakket voor een tuinhuis en airfryers.

Véél airfryers. „Die waren twee weken geleden zeker in de aanbieding”, zegt Steve Breit, magazijnmanager van BuyBay.

Hier in Wijchen zie je in een oogopslag het succes én probleem van de snel groeiende onlinemarkt in Nederland. Webwinkels draaiden in de aanloop naar de feestdagen veel omzet – mede dankzij uit de Verenigde Staten geïmporteerde koopfestijnen als Black Friday en Cyber Monday (beide in november) – om een paar weken later met een stevige kater geconfronteerd te worden: de retourzendingen.

Retourrecht 14 dagen om aanschaf te beoordelen Wie via internet iets koopt, mag de koop binnen 14 dagen terugdraaien. Alleen voor specifieke categorieën producten (zoals maatwerk, bederfelijke waar en verzegelde dvd’s) gelden andere regels. Terugsturen mag ook als de klant het product uitpakt en uitprobeert. Alleen als er schade of slijtage is opgetreden, hoeft de webshop niet het volledige aankoopbedrag te vergoeden.

Pakketbezorger DPD schat dat Nederlanders zo’n 9 procent van alle pakketjes terugsturen. Daarmee is Nederland Europees koploper. Wat er met die 9 procent gebeurt, blijft vaak onzichtbaar. Zo’n airfryer is niet meer als nieuw aan te bieden, ook al is hij vaak niet eens uit het plastic gehaald. Retourzendingen zelf verwerken – controleren op beschadigingen en gebruikssporen om producten weer te verkopen – vinden webshops vaak te duur.

„Sommige webshops zetten ze dan maar in een hoekje”, zegt Teun Kraaij, managing director bij BuyBay. „Een opkoper biedt er 15 tot 20 procent van de originele prijs voor, er volgt handjeklap en dan verkoopt hij alles door aan Oost-Europa. Of het komt hier in een outlet terecht.” Dat is nog het beste scenario. Vorige zomer kwam Amazon in Duitsland in opspraak toen uit onderzoek van het blad WirtschaftsWoche bleek dat grote hoeveelheden retourzendingen – tv’s, stofzuigers, speelgoed – bij het grofvuil werden gezet. Niet bepaald nachhaltig – duurzaam.

Slimme algoritmes

Dat kan slimmer, bedachten Kraaij en zijn vrienden in 2014. Waarom zou een tv voor slechts een vijfde van de nieuwprijs verkocht worden, enkel en alleen omdat iemand te lui was om even te meten of het ding überhaupt in de woonkamer past?

Door een combinatie van menselijke aandacht en slimme algoritmes verkoopt BuyBay een deel van de retourzendingen voor grote webwinkels als bol.com en Wehkamp en elektronicamerk Acer.

Elk product, of het nou een koffiekopje is of een iPhone, krijgt een grondige controle. Zitten er krasjes op? Komt het gewicht overeen? Is de originele stekker nog aanwezig? „En zit er frituurvet in”, zegt Breit, „want dat gebeurt weleens bij airfryers.” Ze worden gerepareerd en gereinigd en komen vervolgens op de foto. En dan biedt BuyBay ze zélf weer aan, op bol.com bijvoorbeeld.

Daar komen de big data om de hoek kijken. Een algoritme bepaalt de prijs, gebaseerd op de verkoopstatistieken van de voorbije jaren en een aantal andere variabelen, zoals het weer.

Stel: het is een maand lang extreem warm, dan zijn de airco’s niet aan te slepen. Breit: „Als er vervolgens twee weken slecht weer is, neemt het aantal retourzendingen toe; maakt niet uit of ze gebruikt zijn, mensen sturen ze terug.” Kraaij: „En als het dan wéér warm wordt, en dus de vraag toeneemt, kunnen we de airco’s bijna tegen de nieuwwaarde verkopen.”

De webshops krijgen zo een betere prijs voor de ‘retourtjes’ en hoeven ook nog eens niets weg te gooien. Binnen een termijn van drie maanden is altijd alles verkocht; is het niet in Nederland, dan wel elders binnen Europa. Want die slimme data vinden ook buiten Nederland kopers.

Eén soort producten komt overigens niet bij BuyBay terecht: kleding. „Die retourzendingen worden in 99 procent van de gevallen weer als nieuw aangeboden”, zegt Kraaij. „En de collecties lopen zó snel door, dat kun je niet bijbenen.”

Inmiddels werken er zo’n honderd mensen bij het bedrijf. Vorig jaar kreeg BuyBay een miljoeneninjectie van de Belgische investeringsmaatschappij Fortino. Ook de Europese Commissie ziet wel iets in de slimme oplossing: dit jaar kreeg BuyBay 2 miljoen euro subsidie uit het innovatiefonds Horizon 2020, waarmee het bedrijf nog verder binnen Europa wil uitbreiden.

Confronterend blijft het wel, al die producten die zomaar worden teruggestuurd. Kraaij: „In maart had je een paar dagen vorst; toen de dooi inzette kreeg een webshop duizenden schaatsen retour – mét gebruikssporen.” Breit: „Je hebt nu eenmaal het recht om binnen veertien dagen te retourneren, en dat recht gebruikt men ook.”

Ja, BuyBay verdient daar nu goed geld mee, maar duurzaam is het retourbeleid van veel spelers niet. Denk alleen al aan de CO 2 die vrijkomt bij het geleur met dergelijke pakketjes. Hoelang kan dit zo nog doorgaan? „Je ziet het bij een paar spelers al veranderen ”, zeg Kraaij. „Prima dat je retourneert, alleen ga ik je niet meer 100 procent van de aankoopprijs teruggeven omdat je het al twee weken hebt gebruikt. Ik denk dat we die kant op moeten. Dit is onhoudbaar.”

Voor de toekomst van BuyBay ziet hij overigens geen problemen. „Deze markt is zó groot. We hebben al miljoenen producten gerecycled. Het is een druppel op een gloeiende plaat.”