In Beni, Oost-Congo, mochten burgers zondag, in tegenstelling tot elders in het land, niet stemmen in de presidentsverkiezingen. In drie regio's was de stembusgang uitgesteld. Activisten richtten in het Kalinda-stadion een 'symbolisch' stemlokaal in; een 'waarnemer' telt op deze foto de stemmen. Tijdens de verkiezingen die in de rest van DRC doorgingen, werden veel onregelmatigheden gemeld. In afwachting van de (voorlopige) resultaten heeft de huidige regering het internet geblokkeerd.

Foto Alexis Huguet/AFP