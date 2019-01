Brazilië zet leger in tegen geweldsgolf

Brazilië heeft driehonderd militairen ingezet om het recente bendegeweld in het noordoosten van het land tegen te gaan. Dat meldt de Britse omroep BBC zondag. Zo’n vijftig mensen zijn opgepakt.

De operatie moet een einde maken aan de aanvallen die de afgelopen vier dagen plaatsvonden in de deelstaat Ceará, waarbij onder andere winkels, banken, bussen en politiebureaus beschoten werden of in de brand werden gestoken. Het geweld, waar volgens de autoriteiten criminele bendes verantwoordelijk voor zijn, zou een reactie zijn op het nieuwe en strengere beleid in gevangenissen in de deelstaat.

Criminele bendes maken in de regel de dienst uit in Braziliaanse gevangenissen. Onder het nieuwe beleid wordt hen dit echter lastiger gemaakt. Zo worden vastgezette bendeleden niet meer bij elkaar gezet op basis van hun bendelidmaatschap en blokkeren de autoriteiten telefoonsignalen binnen de gevangenismuren.

Nieuwe president

Dinsdag werd in Brazilië de extreemrechtse president Jair Bolsonaro geïnaugureerd. Belangrijk in de verkiezingsoverwinning van de ex-militair was zijn belofte hard op te treden tegen de criminaliteit die het land teistert. Hij wil het leger en de politie meer ruimte geven in het bestrijden van criminele bendes.

De driehonderd soldaten zijn voornamelijk ingezet in Fortaleza, de hoofdstad van Caerá - een deelstaat waarvan de mensen volgens de president “op dit moment hulp nodig hebben”. In Fortaleza wonen een kleine drie miljoen mensen.