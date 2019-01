281 containers in totaal overboord, 240 gevonden

Er zijn in totaal 281 containers overboord geslagen van het vrachtschip MSC Zoë. Dat heeft Rijkswaterstaat zondagavond bekendgemaakt. Het aantal is afgestemd in overleg met de rederij MSC Mediterranean Shipping. Inmiddels zijn 222 containers gelokaliseerd met behulp van sonar, 18 zijn op stranden aangespoeld. 41 containers zijn nog niet teruggevonden.

Het vrachtschip verloor de containers in de nacht van 1 op 2 januari ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Vanwege de stroming is de lading van een aantal containers uiteindelijk op de Waddeneilanden terechtgekomen. Het leger is ingezet om spullen en puin op te ruimen.

Op zondagochtend constateerden de instanties dat “de stranden op de eilanden vrijwel schoon zijn gebleven.” Op Schiermonnikoog werd zondagochtend de laatste gecoördineerde schoonmaakactie gehouden. Aan het einde van de middag stopten de ongeveer honderd militairen daarmee. Tegen persbureau ANP liet de verantwoordelijke majoor weten dat in drie dagen tijd 220 ton afval is opgehaald.

Weersomstandigheden onveilig voor vrijwilligers

De veiligheidsregio Friesland publiceerde op zondagmiddag een advies aan vrijwilligers, om maandagmiddag niet naar de stranden te komen. Er wordt dan stormachtig weer verwacht, dat de opruimacties gevaarlijk zou maken. Bedrijven gaan wellicht langer door met de berging van spullen; vrijwilligers kunnen naar verwachting op 9 januari weer veilig helpen.

De 41 containers die nog niet zijn teruggevonden, zijn waarschijnlijk gezonken. Rijkswaterstaat en de rederij MSC zoeken met sonarboten naar de containers op de zeebodem. Zo zijn ook de 222 gelokaliseerde containers gevonden. Het is nog niet bekend hoe die uit het water gehaald worden. De rederij liet zaterdag weten dat het bereid is alle kosten voor de opruimacties in het Waddengebied te betalen.