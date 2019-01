Verkeerschaos, geschrapte vluchten en lawinegevaar door sneeuw in Alpen

Sneeuwstormen zorgen zaterdag in Oostenrijk, Zwitserland en het zuiden van Duitsland voor veel overlast. Er staan tientallen files, in grote delen van Oostenrijk geldt het hoogste alarmniveau voor lawines en op de luchthaven van de stad Innsbruck zijn veel vluchten geannuleerd.

Vooral het wegverkeer ondervindt de gevolgen van het dikke pak sneeuw dat dit weekend in de Alpen valt - op sommige plekken dertig centimeter, op andere tot wel twee meter. Grote verkeersaders, zoals de A10 in Oostenrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland, zijn totaal dichtgeslibd. De vertraging voor automobilisten bedraagt uren. Dat juist dit weekend veel wintersporters terugrijden naar huis, maakt de chaos alleen maar erger. De ANWB adviseert Nederlanders hun terugreis een dag uit te stellen.

Lawinegevaar is een ander probleem. Vanwege het hoge risico op een sneeuwverschuiving, zijn tal van grotere en kleinere wegen afgesloten. In het dorpje St. Johann am Tauern zijn volgens Oostenrijkse media zelfs veertien huizen en vakantiewoningen ontruimd. De kans is volgens de autoriteiten te groot dat de gebouwen onder een lawine bedolven zullen raken.

Schansspringers

Wie dit weekend naar, van of via Innsbruck moet vliegen, heeft ook veel last van het winterweer. Er gelden “grote beperkingen” op het vliegverkeer, staat op de website van de luchthaven in het zuidwesten van Oostenrijk. Onder meer vluchten naar Londen en Frankfurt zijn geannuleerd. Vliegtuigen onderweg naar Innsbruck zijn omgeleid.

De sneeuw en harde windstoten zitten ook de skispringers in de beroemde Vierschansentoernee dwars. De sporters zijn toe aan de laatste van de vier wedstrijden, in het Oostenrijkse Bischofshofen. Zaterdag zouden de schansspringers oefenen voor de wedstrijd op zondag, maar dat gaat niet door. De training is een dag opgeschoven.

De barre weersomstandigheden zullen naar verwachting nog de rest van het weekend aanhouden. Dat betekent dat de honderden inwoners van verschillende Oostenrijkse dorpen die soms al sinds donderdag door de sneeuw van de buitenwereld zijn afgesloten, het nog even alleen zullen moeten volhouden.

De Fernpas in de deelstaat Tirol was zaterdagavond zo goed als dicht, aldus de ANWB. Bekijk in deze video hoe de omstandigheden er de afgelopen dag achteruit zijn gegaan:

Fernpass: B179/E532 Fernpassstraße [km 10,4], Blickrichtung: Nassereith