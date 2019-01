Ruim twintig keer zoveel asielaanvragen door Turken sinds couppoging

Sinds de couppoging in Turkije in juli 2016, is het aantal asielaanvragen in Nederland door Turken ruim twintig keer zo groot geworden. Cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bevestigen berichtgeving daarover zaterdagavond van het programma Nieuwsuur.

In de eerste elf maanden van vorig jaar vroegen 1.180 Turken voor de eerste keer asiel aan. Hoeveel het er in december waren, weet de IND nog niet. Maar ook zonder de laatste maand van het jaar is er een groot verschil zichtbaar met 2015, het laatste gehele jaar voor de mislukte staatsgreep. Toen vroegen nog slechts 56 Turken in Nederland om asiel.

De oorzaak van de gestegen asielinstroom vanuit Turkije is de jacht op aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen door de Turkse regering. President Erdogan houdt Gülen, die in ballingschap in de VS woont, verantwoordelijk voor de couppoging. Hij voert al zo’n tweeënhalf jaar een zuiveringsactie door, met als doel vermeende sympathisanten van Gülen weg te halen uit onder meer het leger, de rechtspraak, de ambtenarij en de academische wereld. Meer dan 150.000 Turken verloren zo hun baan, ruim 70.000 werden opgepakt.

Ook journalisten zijn het doelwit van de zuiveringen. Lees ook: Turkse journalist kan maar beter een dubbel paspoort hebben

Grote kans op verblijfsvergunning

Omdat ze vrezen in de cel te belanden of om andere redenen geen toekomst meer zagen in hun thuisland, namen Turken afgelopen maanden steeds vaker de wijk naar EU-landen. Uit cijfers van EU-asielagentschap EASO blijkt dat er afgelopen oktober 2.777 Turkse asielzoekers arriveerden in Europa, terwijl dat er in dezelfde maand twee jaar eerder nog ongeveer 1.300 waren.

Turken vormden in Nederland afgelopen jaar de op drie na grootste groep asielzoekers. Alleen uit Syrië (tot en met november 2.685 aanvragen), Iran (1.720) en Eritrea (1.231) kwamen meer asielmigranten binnen. Asielzoekers uit Turkije hebben de grootste kans van alle nationaliteiten op een verblijfsvergunning. In september 2018, de meeste recente periode waar de IND cijfers over heeft gepubliceerd, werd 68 procent van de Turkse asielverzoeken ingewilligd.