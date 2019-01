‘Recordaantal voertuigbranden in 2018’

In 2018 zijn er zo’n 5.500 keer meldingen geweest van een voertuigbrand. Dat is een bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van Alarmeringen.nl dat cijfers van het landelijke alarmeringsnetwerk P2000 heeft verzameld. De meeste branden ontstaan door pyromanen of vandalisme, zegt een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars.

Het komt er op neer dat in het afgelopen jaar gemiddeld vijftien autobranden per dag waren. De teller is gebaseerd op het aantal meldingen via het alarmeringsnetwerk. Exacte aantallen zijn moeilijk te bepalen. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Het Verbond voor Verzekeraars bevestigt de stijgende trend van het aantal autobranden. Uit cijfers van de verzekeraars over de eerste negen maanden van 2018 blijkt dat er 4 procent meer autobranden zijn gemeld dan een jaar eerder. Daarbij gaat het om autobranden die zijn aangegeven bij de verzekeraars. Ongeveer eenderde van de autobezitters is niet verzekerd voor autobranden en wordt volgens een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars niet meegeteld in deze berekening. De cijfers over heel 2018 verwacht de belangenvereniging in de komende maanden te presenteren.

Vijfhonderd branden in provincie Utrecht

De grootste stijging was waar te nemen in de provincie Utrecht, waar het aantal autobranden ten opzichte van 2017 toenam met 50 procent tot bijna 500. Verder was er een aanzienlijke toename in plaatsen als Sneek, Borne en Diepenveen: van 1 brand in de hele regio bij elkaar naar respectievelijk 11, 10 en 19 autobranden. Het grootste aantal autobranden per stad was in Amsterdam (299), gevolgd door Rotterdam (242), Den Haag (197) en Utrecht (175).

Experts onderscheiden twee typen brandstichters: een pyromaan die dwangmatig brandt sticht en brandstichters die in groepsverband objecten aansteken. Volgens de politie is het vaak lastig om verdachten aan te houden omdat met de brand normaal gesproken veel sporen verloren gaan.