Ik rijd op mijn ligfiets door de Indische buurt in Groningen. Er komt een vrouw uit haar portiek, ze ziet mij langsfietsen en roept: „Hest gain leunings?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl