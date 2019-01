Woordvoerder Franse regering geëvacueerd tijdens protesten ‘gele hesjes’

De woordvoerder van de Franse regering, Benjamin Griveaux, is zaterdag in veiligheid gebracht nadat betogers van de gele hesjes-beweging waren binnengedrongen op het terrein van zijn kantoor in een Parijs overheidsgebouw. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Met behulp van een vorkheftruck wisten circa vijftien ‘gele hesjes’ rond 16.40 uur de deur naar de binnenplaats van Griveaux’ gebouw open te breken. Daar vernielden ze een aantal auto’s, om er vervolgens weer vandoor te gaan. De politie onderzoekt de zaak. Het is niet bekend of er verdachten zijn opgepakt.

In het gebouw waar Griveaux aan het werk was, zit het ministerie voor Relaties met het Parlement. Volgens Le Parisien hebben gele hesjes ook geprobeerd om binnen te komen bij andere ministeries. Hun pogingen daar zouden zonder succes zijn gebleven.

Griveaux, die voor hij regeringswoordvoerder werd in het parlement zat, zei na het incident dat niet hijzelf maar “de Republiek en haar instituten” het doelwit waren van de betogers. “Het is zwaar, maar we moeten rustig blijven.”

Restaurantboot in brand

De opkomst op zaterdag, de achtste landelijke protestdag van de Franse ‘gele hesjes’, is een stuk lager dan een paar weken geleden. In heel Frankrijk gingen zo’n 50.000 demonstranten de straat op. Op 17 november waren dat er nog bijna 300.000. Deze zaterdag was het aantal betogers wel groter dan vorige week.

In Parijs kwam het niet alleen bij het overheidsgebouw waar Griveaux werkt tot ongeregeldheden. Demonstranten staken barricades in de brand in het centrum van de Franse hoofdstad. Ook gooiden ze met projectielen naar de politie en staken ze een restaurantboot in de rivier de Seine in brand. Volgens persbureau AFP heeft de politie meer dan honderd aanhoudingen verricht.

De demonstraties van de ‘gele hesjes’ zijn nog steeds gericht tegen de in hun optiek te hoge kosten voor levensonderhoud. In bredere zin richt hun woede zich op president Emmanuel Macron en diens regering. Die zou alleen de belangen van de elite voor ogen hebben en zich te weinig bekommeren om het gewone volk, luidt de kritiek van de demonstranten. Dat Macron de betogers deze week onruststokers noemde die de regering omver willen schoppen, viel bij de ‘gele hesjes’ niet in goede aarde.