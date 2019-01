Peuter van eerste verdieping flat in Ridderkerk gegooid

Een éénjarig jongetje is zaterdagavond in het Zuid-Hollandse Ridderkerk vanaf de eerste verdieping van een flat naar beneden gegooid. Het jongetje leeft nog en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Agenten hebben een 41-jarige man aangehouden.

De politie verdenkt de gearresteerde man ervan dat hij het jongetje van de flat heeft gegooid, maar kan nog niet zeggen wat zijn relatie is met het kind. Ooggetuigen vertellen aan het AD en RTV Rijnmond dat de man op straat werd aangehouden. Hij zou een verwarde indruk hebben gemaakt en op straat in elkaar zijn gezakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het AD schrijft dat buurtbewoners de laatste tijd vaker een man zagen aanbellen bij de woning waar het kind uit is gegooid. De bewoonster zou de man nooit hebben binnengelaten. Het is niet zeker dat deze man dezelfde persoon is die nu vastzit.