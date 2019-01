Bedreigde blauwvintonijn levert recordbedrag van 2,7 miljoen op in Tokio

Hij had verwacht dertig, vijftig, hooguit zestig miljoen yen te moeten betalen voor zijn blauwvintonijn van 278 kilo, maar daarmee zat Kiyoshi Kimura er lelijk naast. De eigenaar van de restaurantketen Sushizanmai verliet zaterdag de nieuwjaarsveiling op de vismarkt van Tokio 333,6 miljoen yen armer, maar een record rijker. Bijna 2,7 miljoen euro, nooit eerder heeft iemand zoveel betaald voor een vis.

“De vis ziet er zó lekker uit, want hij is vet en oogt heel vers. Het is een goede tonijn”, zei Kimura na de veiling over zijn aanwinst. Lachend: “Maar ik denk dat het te veel is geweest.”

Gewild

Blauwvintonijn is nooit goedkoop en zeker de Atlantische niet. Een vis als deze zou normaal gesproken enkele tienduizenden euro’s kosten. Dat dit exemplaar tientallen keren meer heeft opgeleverd, heeft te maken met een nieuwjaarstraditie die te vergelijken is met de veiling van het eerste tonnetje Hollandse Nieuwe op Vlaggetjesdag. De hoogste bieder op de mooiste tonijn van de eerste veiling van het nieuwe jaar houdt er niet alleen een verse vis aan over, maar vooral ook een hoop publiciteit.

Kiyoshi Kimura wist sinds 2012 nagenoeg iedere keer de eerste toptonijn van het jaar te kopen. De oude recordprijs stond dan ook op zijn naam: 155 miljoen yen in 2013. Vorig jaar werd hij voor het eerst in lange tijd overboden. Dat was overigens de laatste nieuwjaarsveiling op de oude locatie, tevens een bekende toeristische attractie. Vanwege zorgen over de brandveiligheid en hygiëne op de Tsukiji-markt is de belangrijkste vishandel van Tokio in oktober verhuisd naar Toyosu. De recordtonijn van zaterdag gaat overigens alsnog naar Tsukiji, waar een van de restaurants van Kimura gevestigd is.

Bedreigd

De blauwvintonijn is zo duur door de hoge vraag van sushiliefhebbers en het beperkte aanbod door jarenlange overbevissing. Volgens het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft de hoge prijs weer tot gevolg dat er nog meer op de vissen gejaagd wordt. De soort heeft de status ‘Bedreigd’ op de Rode Lijst van de IUCN en moet volgens critici beter beschermd worden. Zo is het WNF al jaren actief op de Middellandse Zee om illegale visserij tegen te gaan.

Blauwvintonijnen kunnen 4,5 meter lang worden. Het grootste exemplaar ooit gevangen woog zo’n 680 kilo. De vissen kunnen 40 jaar oud worden en topsnelheden bereiken van 75 kilometer per uur. De tonijn die ingeblikt tegen een aanzienlijk lagere prijs in de supermarkt ligt, is van andere soorten, meestal skipjack of geelvin. Die worden niet bedreigd.