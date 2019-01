Vliegen

In een serie artikelen geven opinie-auteurs hun mening over vliegen. Kun je nog zonder schaamte in een vliegtuig stappen? Bieden nieuwe technieken en biobrandstoffen voldoende soelaas om het CO2 probleem op te lossen? Met bijdragen van opinie-auteurs, columnisten, Kamerleden, actievoerders en lezers. Een overzicht: