VK waarschuwt Rusland: Paul Whelan is geen ‘diplomatiek schaakstuk’

“Individuele personen horen niet als pion of hefboom ingezet te worden in een diplomatiek schaakspel.” Met deze woorden heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt vrijdag gereageerd op de arrestatie van Paul Whelan in Rusland. De Amerikaans-Britse ex-marinier werd vorige week opgepakt op verdenking van spionage. Hunt heeft Whelan namens het Verenigd Koninkrijk consulaire hulp aangeboden.

Whelan heeft zowel een Brits als een Amerikaans paspoort. De Verenigde Staten nemen volgens Hunt het voortouw in de consulaire hulp, de Britse ambassade zou nog geen contact met Whelan hebben gehad.

Volgens Hunt overweegt de Britse regering een officiële waarschuwing uit te brengen voor andere Britten die Rusland willen bezoeken. “Als het nodig is om het reisadvies aan te passen, doen we dat”, zei de minister volgens Reuters.

‘In Moskou voor bruiloft’

Volgens de Russische veiligheidsdienst voerde Whelan een “spionage-actie” uit toen hij opgepakt werd in Moskou. Als hij daadwerkelijk wordt veroordeeld voor spionage, kan hij tot twintig jaar celstraf krijgen. De familie van Whelan stelt dat hij in Moskou was voor een bruiloft en ontkent de beschuldigingen.

De band tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enerzijds en Rusland anderzijds staat onder druk. In de afgelopen twee jaar beschuldigden de VS Rusland er onder meer van de presidentsverkiezingen van 2016te hebben beïnvloed. Ook de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal in het Britse Salisbury zorgde voor de nodige spanningen.

In een reactie zetten de VS zestig diplomaten uit, waarop Rusland ook de verblijfsvergunning van zestig Amerikaanse diplomaten introk. Ook zijn over en weer verschillende economische sancties opgelegd.