Vijf tieners komen om bij brand in ‘escape room’ in Polen

Bij een brand in een ‘escape room’ zijn vrijdag in het noorden van Polen vijf tieners om het leven gekomen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski vrijdagavond laten weten, meldt persbureau AP. Ook raakte een 25-jarige man gewond.

De vijf omgekomen 15-jarige meisjes waren een verjaardag aan het vieren in het evenementencentrum in Koszalin. Hun lichamen werden gevonden nadat het vuur door de brandweer was geblust. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De gewonde man is met ernstige brandwonden in het ziekenhuis opgenomen.

De burgemeester van Koszalin heeft naar aanleiding van de tragedie voor zondag een dag van nationale rouw afgekondigd. Bij een ‘escape room’ worden deelnemers opgesloten in een ruimte of gebouw. Vervolgens moeten zij aanwijzingen vinden en puzzels oplossen om daar weer uit te ontsnappen.

Koszalin ligt in het noorden van Polen: