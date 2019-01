Vermoedelijk geval van ebola in Zweden

In Zweden is een mogelijk geval van ebola geconstateerd. Het gaat om een man die volgens de Zweedse autoriteiten drie weken in Burundi is geweest. De man wordt in quarantaine behandeld in het universitair ziekenhuis van de stad Uppsala, meldt persbureau Reuters vrijdagmiddag.

De man vertoont symptomen die typisch zijn voor het zeer besmettelijke virus, zoals hoge koorts en bloed in het braaksel en de ontlasting. Het ziekenhuis verwacht vrijdagavond de testresultaten die met zekerheid moeten uitwijzen of het gaat om ebola.

Lees ook: Doden omarmen kan nu niet meer in Oost-Congo

De noodkliniek in Enköping, waar de man eerder lag, is momenteel gesloten. Het medische personeel dat hem daar verpleegde wordt uit voorzorg behandeld.

Geen uitbraak

Voor zover bekend zijn er in Burundi geen ebola-besmettingen, wel is het land aangemerkt als risicogebied door de Wereldgezondheidsorganisatie. In de Democratische Republiek Congo, een buurland van Burundi, is afgelopen juli namelijk wel een uitbraak ontstaan. Er zijn al honderden mensen overleden in wat volgens het Congolese ministerie de ergste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land is.

Ebola wordt overgedragen via directe besmetting, dus via bloed, speeksel of ontlasting. Het is een zeer besmettelijke infectieziekte die gepaard gaat met hevige koorts en inwendige bloedingen.