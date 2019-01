Twee mannen beboet om verspreiden anti-homoflyers in Amsterdam

Twee mannen zijn vrijdag door de rechtbank Amsterdam beboet voor het verspreiden van anti-homoflyers in Amsterdam-West in oktober 2016. Het gaat om een 31-jarige uit Den Haag en een 41-jarige man uit Rotterdam. Beiden hebben een boete van vijfhonderd euro opgelegd gekregen.

De rechtbank oordeelde dat er sprake was aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Op de folders stond onder meer dat homoseksualiteit verboden is volgens het jodendom, christendom en de islam. In weer een andere flyer werd opgeroepen om kinderen weg te houden bij homoseksuelen, zogenaamd omdat 29 procent van de kinderen die bij homoseksuele ouders zou wonen, door hen zou worden misbruikt. Justitie had tegen beide mannen taakstraffen van veertig uur geeist.

Lees ook: Eerst de mishandeling van twee homo’s bij Amsterdam Centraal, toen anti-homoflyers. „De haat komt zo je brievenbus binnen.”

Nadat de flyers waren verspreid, werden er zo’n tweehonderd meldingen bij de politie gedaan. Onder meer de stadsdeelvoorzitters van de wijken West en Nieuw-West, waar de folders werden verspreid, deden aangifte. Ook belangenorganisatie voor lhbt’ers COC riep mensen op aangifte te doen. De mannen hadden naar eigen zeggen ‘discussie willen ontketenen’. Ruim twee jaar later kwam het tot een rechtszaak. De rechtbank oordeelde vrijdag dat het verspreiden van de folders geen spontane actie was, maar een doordacht plan. Daarbij namen het de rechters de mannen zeer kwalijk dat homo’s op grote schaal in verband worden gebracht met kindermisbruik.

Dit bericht wordt aangevuld.