The Ocean Cleanup-project vertraagd door afbreken ‘zee-arm’

The Ocean Cleanup, het project van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat om plastic afval uit de oceanen te verwijderen, heeft vertraging opgelopen. De ‘zee-arm’ Wilson, die het plastic uit het water moest vissen, is kapotgegaan op de Grote Oceaan. De reparatie duurt waarschijnlijk een paar maanden, meldt een woordvoerder van de organisatie aan persbureau ANP.

De organisatie meldt dat een stuk buis van achttien meter van de uiteinden van de U-vormige installatie is afgebroken. Het systeem wordt naar de haven van Hawaï gesleept. Bedenker Slat maakte op 31 december al bekend dat de eerste operatie tijdelijk wordt stilgelegd.

Lees ook: In september begon de operatie van The Ocean Cleanup: het vissen op plastic kan nu echt beginnen

Moeizame eerste operatie

De zee-arm, die werkt als een soort bezem, werd in september vanuit de haven van San Francisco de zee op gebracht. De eerste maanden dat The Ocean Cleanup operationeel was, verliepen niet zonder problemen. In december bleek dat de installatie te langzaam was: daardoor dreef het plastic weg voordat het kon worden opgevangen. Inmiddels heeft het schoonmaaksysteem tweeduizend kilo afval uit de zee opgevist. Ook de lading wordt mee teruggenomen naar Hawaï.

De terugkeer naar de haven is “vroeger dan gepland”, schreef Slat in zijn verklaring. Tijdens de werkzaamheden aan de buis zal ook een software-update worden doorgevoerd, volgens de uitvinder voor “een oplossing voor het probleem van de plastic-opvang”.

In de loop van het jaar moet het systeem terugkeren op de Grote Oceaan, om daar verder te gaan met de schoonmaak van de zogeheten ‘Great Pacific Garbage Patch’, een drijvende hoop plastic afval. The Ocean Cleanup leidde eerder een wetenschappelijk onderzoek naar dat ernstig bevuilde oceaangebied tussen Hawaï en Californië.