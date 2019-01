Terugkijken op ‘Srebrenica’: het oude onderkomen van Dutchbat

Woensdag gaf het Nationaal Archief in Den Haag notulen uit de ministerraad van 1993 vrij, met onder meer uitspraken die werden gedaan in de besluitvorming rond Srebrenica. Zo blijkt bijvoorbeeld dat minister Ien Dales vóór ingrijpen in voormalig Joegoslavië was. Maar de Nederlandse VN-soldaten die later naar de enclave werden gestuurd, konden de Bosnische Serviërs aldaar niet beschermen. Voor NRC bezocht fotograaf Sake Elzinga meerdere malen de voormalige compound van de Dutchbatters, die na de val van Srebrenica in 1995 werd verlaten.