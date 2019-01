Terugkijken: de zoektocht naar een veilige haven van de Sea Watch 3

De burgemeester van Napels heeft donderdag het reddingschip Sea Watch 3 uitgenodigd om aan te meren in de Italiaanse havenstad. Het schip, met aan boord onder anderen 32 migranten, vaart al twee weken rond op zee. Het schip pikte de migranten rond Kerst op voor de Libische kust, en probeerde sindsdien tevergeefs aan te meren in een Europese haven. Een poging om de migranten van boord te laten in Malta mislukte. De situatie aan boord werd de afgelopen dagen steeds nijpender. Of het schip ook echt zal aanmeren in Napels, is nog de vraag. De linkse burgemeester van de stad keert zich met zijn voorstel tegen het beleid van de Italiaanse regering. De hulporganisatie waarvoor de Sea Watch 3 vaart is Duits, maar het schip vaart onder Nederlandse vlag. Daarom wordt gekeken naar Nederland voor een oplossing. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat echter weten dat er nog geen besluiten zijn genomen, en verwijst verder naar Brussel.