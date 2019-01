Kom als politicus liever niet aan het volksvermaak, zoals de traditie om op Oudejaarsavond vuurwerk af te steken, want de geschiedenis bewijst dat sommige mensen heel onredelijk boos kunnen worden als je ze hun pleziertjes afpakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het palingoproer van 1886 toen er in de Amsterdamse (toen nog) volkswijk de Jordaan 26 doden vielen toen de politie een partijtje palingtrekken – een populair spelletje waarbij een levende paling werd mishandeld – hardhandig beëindigde omdat dat kort daarvoor als ‘wreed volksvermaak’ door de overheid was verboden. Achteraf werd gezegd dat een tactvoller en subtieler optreden van de politie wenselijk was geweest omdat geweld vaak nog meer geweld uitlokt.

Met die toevallige kennis over het gebruik van buitenproportioneel geweld in mijn achterhoofd kwam de PVV-fractie van Den Haag, met grote waarschijnlijkheid aantoonbaar de domste gemeenteraadsfractie van Nederland, met een even bizar als opmerkelijk voorstel dat vooral de aandacht moest afleiden van het eigen falen. De PVV-gemeenteraadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands willen de politie tijdens de jaarwisseling voortaan de bevoegdheid geven om met scherp te schieten op (liefst allochtone) relschoppers.

Aanleiding daarvoor waren natuurlijk niet de uit de hand gelopen nieuwjaarsbranden op de Scheveningse stranden waar de eigen achterban zo kostelijk mee wordt zoetgehouden, maar relletjes in de Schilderswijk waarbij jongeren agenten bekogelden met vuurwerk en waarbij ook ‘Allahu akbar’ zou zijn geroepen.

Deze ideeënarmoede doortrekkend zou burgemeester Pauline Krikke met een gerust hart kunnen besluiten om de vreugdevuren op de stranden per direct te verbieden. Ervan uitgaande dat de Haagse politie één lijn trekt zal ze dan volgend jaar ook met getrokken geweer Scheveningen en Duindorp in moeten trekken om er bij de PVV en Groep De Mos wat gemeenteraadszetels af te schieten, want als ze geen vuur meer mogen stoken gaan ‘de bouwers’ en alles wat eromheen hangt zich naar eigen zeggen hoe dan ook misdragen.

Je zou haast benieuwd worden wat PVV-hooligan-uithangbord Henk Bres en consorten van dit fijne idee van hun partijgenoten om op de eigen achterban te gaan schieten vinden. Want als dit een jaar of 25 geleden was afgekondigd waren ze allang dood, begraven en vergeten.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.