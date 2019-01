1.300 arrestaties bij rellen na bezoek vrouwen aan Indiase tempel

De politie in de Indiase deelstaat Kerala heeft sinds woensdag zeker 1.300 arrestaties verricht, na het uitbreken van rellen als gevolg van een bezoek van vrouwen aan een hindoeïstische tempel. Conservatieve hindoes reageerden woedend op dat bezoek en trokken vervolgens in groten getale de straat op.

Volgens de Engelstalige krant Hindustan Times geldt in de omgeving van een aantal politiebureaus in Kerala, in het zuiden van India, inmiddels een samenscholingsverbod. De woede heeft zich ook gekeerd tegen de politie.

Woensdag bezochten twee vrouwen, onder politiebegeleiding, de tempel, die pas sinds september officieel toegankelijk is voor vrouwen. De twee vrouwen waren daarmee de eerste vrouwelijke bezoekers van de tempel ooit. Boze hindoes ontregelden hierop het verkeer en gooiden met stenen naar politieagenten. Het bezoek van een derde vrouw op donderdagavond leidde tot nieuwe rellen. Agenten zetten onder andere traangas in tegen de demonstranten.

Bussen werden vernield en journalisten werden aangevallen. Ook veel winkels in Kochi, de hoofdstad van Kerala, bleven woensdag dicht uit angst voor vernielingen, meldt persbureau Reuters.

Grondwet

Decennialang was het terrein van de tempel verboden voor vrouwen van ‘vruchtbare’ leeftijd - tussen de tien en vijftig jaar oud. In de Sabarimala-tempel eren hindoes de celibataire god Ayyappan. Volgens hen zijn vrouwen in de vruchtbare periode onrein en mogen zij de tempel daarom niet betreden.

In september oordeelde het hooggerechtshof echter dat het verbod in strijd was met de Grondwet. Sindsdien hebben vrouwen al een aantal keer tevergeefs geprobeerd het tempelcomplex te bezoeken. Ook dat leidde al tot rellen, van onder andere conservatieve priesters en boze hindoe-mannen.