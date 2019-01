Rechter: elf Poolse verdachten niet overgeleverd

Elf verdachten voor wie in Nederland een Pools overleveringsverzoek was ingediend, blijven voorlopig hier. Dat heeft de internationale rechtshulpkamer in Amsterdam vrijdag bepaald. De kamer is bezorgd over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak en heeft besloten niet in te gaan op het overleveringsverzoek.

Lees meer over de in oktober geblokkeerde uitlevering: verdachte niet naar Polen, Nederlandse rechter vreest oneerlijk proces

Vorig jaar verlaagde de Pools regering de pensioengerechtigde leeftijd van rechters bij het Poolse Constitutionele Hof van 70 naar 65 jaar. Dit zou het mogelijk maken om 27 van de 72 rechters meteen te vervangen. Hetzelfde hof liet weten dat EU-lidstaten overleveringsverzoeken mochten weigeren als zij twijfelden aan de onafhankelijkheid van Poolse rechters. In Nederland gebeurde dit in oktober al eens: een verzoek tot overlevering werd tijdelijk opgeschort. De verdachte, een Poolse man, werd een maand later alsnog overgeleverd.

De rechtshulpkamer had voor de elf verdachten eerder al bij de Poolse autoriteiten navraag gedaan over de te behandelen zaken, om zeker te zijn dat de verdachten in het land een eerlijk proces te wachten zou staan. Maar: “de antwoorden die de rechtbank tot nu toe heeft ontvangen zijn niet volledig of geven aanleiding tot het stellen van vervolgvragen”, zo laat de rechtbank weten.

Europese Hof

Overleveringsverzoeken die door een ander EU-land worden ingediend bij Nederland, worden altijd behandeling door de internationale rechtshulpkamer van de Amsterdamse rechtbank. Het IRK beoordeelt die vraagstukken aan de hand van richtlijnen van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Europese Hof is kritisch over de ontwikkelingen in de Poolse rechtsstaat

Het is daarbij zaak dat de rechtbank informatie ontvangt van de specifieke instanties die in het betreffende land de zaak van de verdachte zullen behandelen. De rechtbank van Amsterdam verwacht dat het besluit over de overleveringsverzoeken over de elf verdachten over twee maanden wordt voortgezet.