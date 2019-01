Problemen op weg en piste verwacht door zware sneeuwval Oostenrijk

Vier wintersporters vermoedelijk omgekomen bij lawine Noorwegen In Noorwegen worden sinds woensdag vier wintersporters vermist. Volgens de lokale politie is de kans nihil dat zij nog leven, maakte zij vrijdag bekend. “Het is onmogelijk om twee dagen bedolven onder de sneeuw te overleven”, zei een Noorse arts tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een Zweedse vrouw en drie mannen uit Finland.

In Oostenrijk worden grote problemen op de wegen en in skigebieden verwacht vanwege de zware sneeuwval die voor de komende dagen is voorspeld. De Oostenrijkse meteorologische dienst waarschuwt voor veel sneeuw en harde wind in populaire skigebieden als Tirol, Salzburg en het Mostviertel.

Op sommige plekken wordt meer dan een meter verse sneeuw verwacht. Door de winterse omstandigheden neemt het risico op lawines toe, vooral hoog op de bergen. Nooddiensten raden dan ook af off-piste te skiën. Naast de sneeuw is harde wind voorspeld, waardoor men vreest voor omvallende bomen en sneeuwophopingen op de wegen.

Zo snel mogelijk terug

Door het noodweer verwacht de weerdienst grote problemen met het verkeer en op het spoor. Niet alleen de wegen naar skigebieden zullen vermoedelijk gesloten moeten worden, ook grote verbindingswegen als de Tauernautobahn (A10), delen van de Westautobahn (A1) en de Außenring-Autobahn (A21) zouden dichtgesneeuwd kunnen raken.

De Nederlandse meteorologische website Weeronline raadt wintersporters die in Oostenrijk zijn nog voor het weekend huiswaarts te keren. “Zaterdagmiddag neemt de sneeuwval verder toe en is de kans op oponthoud nog groter”, waarschuwt de site.

De sneeuw heeft overigens al de nodige chaos veroorzaakt in de wintersportgebieden. Verschillende dorpen zijn ingesneeuwd, zo kunnen 580 mensen in de vallei bij het plaatsje Fleiss geen kant op. Zelfs hulpdiensten kunnen het gebied niet bereiken. In andere gebieden is aangekondigd dat de toegangswegen dit weekend worden afgesloten - op sommige plekken tot maandag.

De verbindingswegen waar problemen worden verwacht.