Kosten voor vervoer met auto en bus stijgen sneller dan voor boodschappen

De kosten voor het openbaar vervoer en de auto zijn de afgelopen jaren aanzienlijk sneller gestegen dan gemiddelde consumentenprijzen. Eind 2018 was het ov 23 procent duurder vergeleken met 2009, autokosten stegen met 22 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Ter vergelijking: prijzen voor de consument stegen in die periode in het algemeen slechts 15 procent. Consumentengoederen en -diensten waren in november twee procent duurder dan een jaar eerder. Dan gaat het om het gemiddelde van kosten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

Overigens nam de prijs van een treinkaartje minder snel toe dan de kosten voor de bus, tram en taxi. De kosten voor personenvervoer per spoor steeg gemiddeld sinds 2009 zo’n 16,4 procent, slechts ruim een procentpunt meer dan consumentprijzen in het algemeen. Het CBS maakt voor de berekening een schatting van wat mensen uitgeven aan bepaalde producten en diensten. Iets waar mensen vaker geld aan uitgeven telt zwaarder mee.

Vanaf 1 januari hogere btw-kosten

Nederlanders besteden gemiddeld tien keer zoveel aan autokosten dan aan het ov. Kosten voor vervoer met de auto kunnen per jaar meer fluctueren afhankelijk van de brandstofprijzen. Overige sterke stijgers voor de auto: de verzekering (toename van 45 procent) en parkeren (stijging van 27 procent).

Vanaf 1 januari 2019 zijn ook btw- en accijnsverhogingen doorgevoerd voor onder meer brandstof en ov-prijzen. Die zorgen het komende jaar voor veranderingen in het kostenplaatje voor consumenten. De btw in Nederland is verhoogd van zes naar negen procent.